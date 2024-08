Damiano Carrara e Chiara Maggenti sono ufficialmente genitori: l’annuncio della coppia

Grande gioia per la coppia vincitrice di Pechino Express che ha annunciato questa mattina la nascita della figlia Dafne, Damiano Carrara e Chiara Maggenti sono diventati genitori, una gioia immensa e incontenibile per il popolare duo televisivo, a dare la notizia sono stati lo chef e la compagna di vita in un emozionante post pubblicato su Instagram: “Benvenuta al mondo Dafne, amore della nostra vita” ha scritto il noto pasticciere raccogliendo una valanga di complimenti sui social con anche molti volti vip che non si sono risparmiati dal commentare lo scotto, dalla ex di Uomini e Donne Sara Affi Fella fino a tanti colleghi di Damiano Carrara.

Nei mesi scorsi il cuoco era tornato sotto i riflettori per via della sua partecipazione a Pechino Express, dove però non sono mancate delle tensioni con gli altri concorrenti, come il conduttore e telecronista Fabio Caressa, proprio per via di quelle discussioni si era parlato di un allontanamento da Bake Off del volto televisivo e culinario.

Damiano Carrara e Chiara Maggenti avevano rivelato: “Un figlio? Non c’è fretta”

Per il cuoco e la moglie abbracciare la figlia Dafne questa mattina è stato un momento sicuramente da brividi, atteso da mesi dopo che in un primo momento Damiano Carrara e la moglie Chiara Maggenti non avevano abbracciato subito l’idea di divenire genitori, visto che in una intervista concessa a Vanity Fair si erano così espressi sulla possibilità: “Non c’è fretta, lasciamo che le cose vadano come devono andare” aveva detto Chiara riguardo alla relazione con lo chef.

La precedente vita in America ha insegnato a Damiano Carrara molto, con nuove abitudini e voglia di migliorarsi professionalmente, poi l’incontro di circa sei anni fa con la Maggenti ha stravolto le cose: “Quando vivevo in America lavoravo di continuo: Chiara mi ha insegnato di nuovo a vivere, a ritagliarmi del tempo libero, lei mi completa e mi migliora, anche se dice che devo tornare a scuola perché il mio italiano non è dei migliori”