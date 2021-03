Damiano Carrara sposa Chiara: “Ha detto sì”/ “Matrimonio? È una grande felicità”

Damiano Carrara si sposa. Ebbene sì: lo chef, diventato noto in Tv come giudice in Bake Off Italia, rompe gli indugi e annuncia su Instagram di aver fatto la fatidica proposta d’amore alla sua fidanzata, Chiara. “Ha detto si!” annuncia nel post che immortala un romantico quadretto di famiglia e lo vede al fianco della sua futura moglie e del loro cagnolino.

Carrara, che in passato mai si è esposto in merito a questioni che non riguardassero la sua carriera, questa volta ha deciso di rendere pubblico un fatto personale così importante come il fidanzamento e il futuro matrimonio. Eppure, il desiderio di far conoscere a tutti la sua Chiara, il loro bellissimo rapporto e la famiglia che sta, dunque, per nascere, lo ha portato ad abbandonare quella forzata privacy e condividere con i suoi tantissimi follower la bella notizia.

Damiano Carrara si sposa: “Chiara è la felicità più grande”

Nel suo lungo post, Damiano Carrara scrive a cuore aperto al suo pubblico social: “Sapete che amo condividere con voi tutti i miei traguardi, le creazioni, le scoperte e le gioie che questo lavoro mi regala. Al contrario sono sempre stato molto riservato sulla mia vita privata, proteggendola e lasciandola fuori dai social o dagli schermi tv.” Premessa che serve poi a spiegare che “Adesso però ho voglia di far conoscere a voi che siete parte del mio quotidiano e che mi seguite, anche questa parte di me, di farvi conoscere Chiara, questa famiglia che sta nascendo e che è ad un passo da uno dei momenti più belli…– e conclude – in fondo amare ed essere amati è la felicità più grande che la vita ci possa regalare.”

