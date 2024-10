DAMIANO DAVID, PAUSA O ADDIO AI MANESKIN?

Damiano David a “Che tempo che fa” oggi, domenica 6 ottobre 2024, come ospite internazionale, perché il frontman dei Maneskin ha pubblicato la sua prima canzone da solista col titolo Silverlines e seminato il panico tra i fan, che ora temono un addio alla band. Di sicuro, è cominciata una nuova fase nella carriera del cantautore, che ha attirato l’attenzione per la sua presenza scenica, la voce potente e il carisma. Una personalità magnetica quella di Damiano David che ha deciso di intraprendere un percorso più intimo a livello musicale, infatti il nuovo progetto nasce dalla necessità di esplorare se stesso e condividere parti più profonde.

Non è chiaro se abbia lasciato definitivamente i Maneskin, ma di sicuro ha impresso una svolta nella sua carriera. Lo dimostra anche la collaborazione col produttore Labrinth, che è un artista di fama internazionale. Quindi, si tratta di una nuova sfida per Damiano, che potrebbe lasciare il segno anche da solista nella scena musicale internazionale. Potrebbe essere lo stesso Damiano a togliere ogni dubbio sul futuro del gruppo, visto che si parla anche di scioglimento.

LA SVOLTA DI DAMIANO DAVID CON LABRINTH

Il nuovo singolo, il primo da solista, potrebbe portare a un album che, stando ai timori dei fan, potrebbe allontanare Damiano David dalla band, anche perché pure Victoria De Angelis ha intrapreso una carriera parallela. L’entourage del frontman ha rassicurato che il progetto della band non è stato abbandonato, ma ciò non è bastato a spazzar via le preoccupazioni. Di sicuro, non mancano le ambizioni al cantautore, visto che ha collaborato con Labrinth, un produttore di grande successo che ha lavorato con Sia, The Weeknd e Beyoncé.

Il suo capolavoro è la colonna sonora della seria “Euphoria“. Stando a quanto riportato da Rockol, sarebbe stata l’autrice Sarah Hudson, con cui Damiano ha lavorato per il disco da solista, a farli incontrare e, infatti, nella canzone “Silverlines” si sente il tocco del produttore. Resta da capire se questa collaborazione regalerà ulteriori sorprese e come inciderà sulla carriera da solista dell’artista romano.

