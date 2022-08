Damiano David si dá al neomelodico/ La cover di Tu tu Ta ta spopola su TikTok

Maneskin fanno di nuovo centro: c’entra Damiano David

Hanno conquistato i cuori dei fan con la loro inconfondibile glam-pop rock attitude, prendendo parte al talent X factor, per poi vedersi consacrare come band made in Italy di successo vincendo Sanremo 2020 e conquistarsi successivamente il trionfo all’Eurovision Song Contest 2020 con il brano sanremese Zitti e buoni, e ora i Maneskin sembrano proseguire la loro scalata verso il successo internazionale e come band dal talento poliedrico e camaleontico. In queste ore, non a caso, dopo essersi fatti valere su scala mondiale cimentandosi in brani in lingua inglese, i Maneskin sono al centro dell’attenzione mediatica per una cover neomelodica registrata dal sex simbol nonché leader del gruppo, Damiano David.

Così come emerge da uno dei video più virali del momento sul popolare social network di Tik Tok, Damiano David ha intonato quello che può dirsi il tormentone neomelodico dell’estate 2022, il cui video ufficiale é uno dei video più visti su YouTube a distanza di mesi dalla data dell’avvenuto rilascio.

Damiano David diventa neomelodico

Si tratta di Tu tu tu Ta ta ta del cantautore campano, Kekko Dany, che tra i numerosi impegni previsti in agenda di recente si é esibito con il nuovo fortunato singolo estivo al concerto di piazza tenutosi al bar pizzeria La Veronica di Licola Mare, a Giugliano in Campania, mandando in visibilio i fan.

E la cover di Damiano David sortisce ora lo stesso effetto, negli internauti. Non a caso il video della rivisitazione personale che il leader dei Maneskin ha realizzato sulle note di Tu tu tu Ta ta ta fa ora incetta di like, commenti di consenso e condivisione, segno che Damiano David sia riuscito ancora una volta a fare breccia nei cuori dei fan con la svolta musicale neomelodica. Anche in lingua napoletana, quindi, il sex simbol di Zitti e buoni riesce a stregare i fan, che tra i vari messaggi a lui destinati su Tik Tok scrivono: “Troppo bello”; “Sa cantare tutto”; “Wow”; “Grande”; “Troppissimo”.

