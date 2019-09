Damiano Er Faina e Sharon Macrì/ Ancora insieme: “Sei stupenda amò!” (Temptation Vip)

La seconda puntata di Temptation Island Vip si è aperta con un colpo di scena: Damiano Er Faina ha chiesto di rivedere la sua fidanzata Sharon Macrì, per tentare di riconquistarla. Ed infatti, la coppia al termine del loro confronto ha deciso di abbandonare il reality show mano nella mano, facendo trionfare l’amore. Inizialmente Alessia Marcuzzi l’aveva svegliata confidandole che il suo fidanzato voleva incontrarla: “Facendo così dimostra che l’amore non resiste a questo gioco, ma poi a quest’ora? Non può pensare che ho sonno?”, si era interrogata. Il 31enne però, ha preso molto male tutta la situazione, raccontando di volere lasciare il gioco anche senza la sua fidanzata. La conduttrice poi, è riuscita a convincere la ragazza a prendere parte al falò, portandola con lei praticamente in pigiama. “Tu mi hai portata qui, mi hai convinto. Io ho fatto un percorso in questi cinque giorni e se lui reagisce così per me può finire qua. Io non posso accettare che tu non ti fidi di me. Tu volevi dimostrare che l’amore sopravvive e invece non ce l’hai fatta. Non mi stai rispettando e non ho voglia di uscire da qui con te”, ha immediatamente replicato lei. Damiano Coccia, inizialmente ha mandato giù il boccone amaro, ma poi…

Damiano Er Faina e Sharon Macrì stanno insieme

“Ma se ballavo io così? Tu ti sei messa con le zinne di fuori”, ha sbottato Er Faina. Sono bastate queste parole per “costringere” Sharon Macrì ad abbandonare il falò, senza volerne sapere più nulla del fidanzato. Il loro percorso a Temptation Island Vip però, come avete avuto modo di vedere, non è finito qui. Ed infatti la seconda puntata dello show si è aperta proprio con Damiano attendere nuovamente la sua fidanzata nel corso del loro secondo falò. “Sei stupenda amò”, queste le prime parole dell’odiatore web dopo avere visto arrivare la sua fidanzata ben vestita. “Ho sbagliato a venire qua perché ho avuto presunzione. Pensavo di venire qua per farmi una passeggiata, ma non avevo aria. Stavo sul letto e piangevo perché mi mancavi te, mi mancava tutto. Io ti chiedo scusa, perdonami se sono stato debole”. Il loro percorso si è concluso con baci e abbracci. La coppia poi, ospite di Uomini e Donne ha confermato di stare insieme, nonostante le problematiche palesate in televisione. Naturalmente questa sera, Damiano e Sharon non saranno protagonisti del terzo appuntamento ma, un riassuntino per rinfrescarvi le idee non guasta mai.

