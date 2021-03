Damiano, nuovo cavaliere di Uomini e Donne/ “Amo le donne che mi mettono pressione”

Il parterre del trono over di Uomini e Donne continua ad arricchirsi di nuovi cavalieri e nuove dame. Dopo l’addio di Gero Natale che ha ammesso di non essere pronto a cercare l’amore in tv e l’arrivo di Luca Cenerelli che ha immediatamente conquistato le attenzioni delle dame, nel parterre, è arrivato Damiano. Maria De Filippi ha invitato il nuovo cavaliere al centro dello studio per presentarsi alle signore. Damiano racconta di avere 36 anni, di avere una passione per la bicicletta che ha praticato anche a livello agonistico e di essersi trasferito da poco in Liguria per dedicarsi alla sua passione sperando di poterla trasformare anche in un lavoro. Per quanto riguarda le donne, afferma di amare “le donne che mi mettono pressione”, ammette il nuovo protagonista del dating show di canale 5.

SCELTA SABINA RICCI E CLAUDIO CERVONI A UOMINI E DONNE/ "Andiamo via insieme..."

TINA CIPOLLARI PROPONE GEMMA GALGANI A DAMIANO

Damiano afferma di essere stato colpito da Elisabetta e Angela tra le signore del parterre di Uomini e Donne decidendo, però, di ballare con Federica. Tina Cipollari, così, le propone di conoscere Gemma Galgani. “Guarda che Nicola, questo ragazzo che ha 27 anni ha avuto una bellissima storia con Gemma”, afferma Tina Cipollari. Il cavaliere sorride preferendo concentrarsi su signore più giovani. L’arrivo di Damiano ha scatenato l’entusiasmo del pubblico che, di fronte a nuovi arrivi, apprezza sempre. Dopo Luca, anche Damiano sta ottenendo consensi sui social che apprezzano il suo arrivo. Il percorso di Damiano è appena cominciato. Riuscirà a trovare l’amore in tv?

LEGGI ANCHE:

UOMINI E DONNE/ Anticipazioni puntata oggi, 23 marzo: scontro tra Maria Tona e SpertiBiagio Di Mauro e Armando Incarnato, lite con Luca a Uomini e Donne/ Scintille e...

© RIPRODUZIONE RISERVATA