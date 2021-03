GERO NATALE LASCIA UOMINI E DONNE/ “Non sono pronto per affrontare il percorso…”

Gero Natale lascia Uomini e Donne. Dopo averci provato, il cavaliere ammette di non essere pronto ad affrontare le varie conoscenze del programma. “Mi dispiace perché non mi sento pronto per affrontare questo percorso”, annuncia il cavaliere siciliano. “Mi dispiace”, aggiunge ancora il 36enne. “Non devi dispiacerti perché sono contenta di aver fatto l’esterna”, afferma la tronista. “Non riesco a mettermi in gioco, cosa ci posso fare?”, aggiunge ancora il cavaliere che, sinceramente, ammette di non potersi tuffare in un’altra conoscenza. “Devo focalizzarmi su me stesso altrimenti combinerei solo casini. Dovete perdonarmi”, dice ancora il cavaliere che ribadisce di voler pensare a se stesso per ritrovarsi e poi tuffarsi in nuove conoscenze (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

GERO NATALE ABBANDONA UOMINI E DONNE

Colpo di scena in arrivo nella nuova puntata di Uomini e Donne. Dopo il momento dedicato alla scelta di Sabina Ricci e Claudio Cervoni che lasceranno insieme la trasmissione avendo capito di essere innamorati, la puntata di oggi dovrebbe continuare con l’inatteso triangolo amoroso formato da Lara, Gero Natale e Samantha Curcio. Il cavaliere siciliano sta conoscendo sia Lara che la tronista la quale ha ammesso di provare un forte interesse per lui. La prima esterna aveva lasciato sensazioni piacevoli a Samantha che, tuttavia, a causa della decisione di uscire con il cavaliere del trono over, si era scontrata anche con Armando Incarnato. Gero sembrava pronto a portare avanti la conoscenza con la Curcio, ma come svelano le anticipazioni del Vicolo delle News, la sorpresa è dietro l’angolo.

GERO NATALE SPIAZZA SAMANTHA CURCIO

Gero Natale lascia Uomini e Donne non sentendosi pronto ad iniziare un nuovo capitolo sentimentale. Già nelle scorse puntate, il cavaliere aveva espresso i propri dubbi sulla permanenza nel programma. “Esco da una delusione sentimentale e non nascondo di pensarci a volte. Del resto siamo umani. Credo che sia meglio non continuare per evitare di fare danni, ho bisogno di staccare, prendere le distanze”, aveva detto salvo, poi, darsi un’altra possibilità uscendo sia con Samantha Curcio che con Lara. Oggi, però, spiegherà di non sentirsi pronto e di voler concludere, almeno per il momento, tale esperienza. Una scelta che non farà piacere alla tronista che non nasconderà la propria delusione soprattutto perchè tale decisione sarebbe arrivata dopo delle belle parole che si sarebbero scambiati in esterna.

