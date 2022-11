Damiano Severoni, Il Collegio 7/ Già stasera rischia l’eliminazione

Damiano Severoni, Il Collegio 7: stasera torna a casa?

L’alunno più a rischio eliminazione è Damiano Severoni de Il Collegio 7. La puntata dell’8 novembre 2022 infatti, inizia con la comunicazione del Preside circa il destino del ragazzo e altri cinque collegiali. Questi infatti, sono gli alunni meno prolifici in termini scolastici. Pertanto, affinché la loro permanenza nella scuola sia più longeva possibile, devono sottoporsi a un esame di riparazione. Il mancato superamento infatti, comporterà l’allontanamento dell’allievo dalla scuola. Nonostante le cattive premesse però, Damiano si destreggia molto bene e viene riammesso con stupore e complimenti da parte del personale docente.

Il rapporto con i professori è abbastanza travagliato. Proprio nell’ultima puntata, durante la lezione di applicazioni tecniche, Damiano e altri due suoi compagni vengono buttati fuori dal professore. Non solo. Nelle settimane precedenti, Damiano non ha dimostrato interesse per nessuna delle attività del Collegio. Il rendimento scolastico è molto scarso e in ogni test, Damiano non prende mai la sufficienza.

La condotta di Damiano Severoni sregolata a Il Collegio

Damiano Severoni ha a una condotta alquanto sregolata a Il Collegio 7, mettono continuamente in discussione la sua permanenza all’interno della scuola e del programma. Nelle ultime settimane infatti, assieme a Gabriel e altri suoi compagni, si sono resi protagonisti di molti atti vandalici, naturalmente proibiti dal regolamento scolastico. L’espulsione di Damiano sembra dunque essere sempre più vicina. Il quieto vivere dei compagni viene continuamente sottoposto al suo essere teppista. Nonostante ciò, ha stretto buoni rapporti col gruppo. Tra questi, quello con Vittoria Martines, prima espulsa, con sui si va vedere spesso in compagnia.

Vi sono poi Apollinaire e Gabriel, suoi amici di ragazzate. Sui social, Damiano sembra aver trovato un equilibrio. Nonostante i commenti negativi sugli atti vandalici, il web ha molto apprezzato la sua nuova motivazione nello studio e il continuo sforzo di far uscire il lato migliore di se stesso.











