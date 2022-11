Damiano Severoni sarà espulsa da Il Collegio 7?/ Tutto fa pensare che..

Damiano Severoni, Il Collegio 7: niente da festeggiare

Damiano Severoni ha poco da festeggiare in riferimento agli ultimi accadimenti che lo riguardano, e in generale su tutto il percorso a Il Collegio 7. La nuova edizione è entrata nel vivo. Nelle settimane precedenti non ha dimostrato particolare propensione all’impegno scolastico, ignorando costantemente gli stimoli offerti da lezioni di alto livello e con tematiche decisamente interessanti oltre che alla portata di tutti. Come se non bastasse, la sua condotta appare spesso non conforme alle regole stabilite dalla scuola e mettono seriamente in discussione non solo la sua permanenza nel programma ma anche il quieto vivere tra i compagni.

Non a caso, anche nella settimana raccontata nel corso della puntata del 1 Novembre de Il Collegio 7 sono state evidenti le difficoltà del ragazzo nel trovare la strada giusta. Oltre ad ottenere voti bassi a tutti i test essenziali, ha partecipato controvoglia sia alla lezione di musica che a quella dedicata al ricamo. Come se non bastasse, si è reso protagonista dell’ennesimo atto vandalico severamente proibito dal regolamento scolastico.

Damiano Severoni e un nuovo furto

Damiano Severoni in compagnia del suo amico fidato Apollinaire ha nuovamente messo in atto un furto ai danni dei sorveglianti a Il Collegio 7. Sfruttando la chiave del compagno, hanno avuto accesso alle caramelle custodite nell’armadio innescando la furia del preside. In conclusione di settimana, è risultato tra gli ultimi per valutazione e comportamento con il dirigente che ha voluto sottolineare quanto la sua permanenza dopo gli ultimi accadimenti sia appesa ad un filo. Come riscontrato con gli ultimi eventi, l’amicizia più forte nel corso di questa esperienza sembra quella con Apollinaire.

In sua compagnia Gabriel sembra essere spensierato, al punto da competere con troppa facilità errori che potrebbero danneggiare il suo percorso. Buona parte dei commenti presenti sul web sono infatti negativi; i giudizi sono riferiti principalmente al percorso nella sua totalità. Gabriel appare distratto dall’impegno didattico e poco rispettoso delle regole, dimostrando così di dare scarsa importanza e attaccamento all’esperienza.











