Dana Saber, dopo Putin nuova frase choc al GF Vip/ “Vorrei vedermi con un kalashnikov in…”

Dana Saber, nuova frase choc al Grande Fratello Vip dopo quella su Putin

È tra le ultime concorrenti di questo Grande Fratello Vip 7 ma Dana Saber è riuscita subito a mettersi in luce, anche se non sempre in modo positivo. Oltre alle varie liti che l’hanno vista protagonista in queste poche settimane nella Casa, Dana ha pronunciato qualche giorno fa una frase che ha fatto inorridire molti visti i fatti di cronaca che popolano i TG del mondo ormai da mesi. “Amo Putin, è il mio uomo ideale”, è stata infatti la frase che ha sollevato molte polemiche e anche qualche antipatia nei confronti della gieffina.

Nikita Pelizon, interviene l'avvocato per gli insulti ricevuti al GF Vip/ Lo staff: "Inoltrata comunicazione"

Dana però ci è ricascata e nelle ultime ore si è resa protagonista di un’altra gaffe. È stata infatti un’altra frase discutibile a smuovere gli animi del web, la seguente: “Io vorrei vedermi in un’immagine con un kalashnikov. Vestita da militare”.

Dana Saber e la foto con kalashnikov: web indignato

Un’uscita, quella di Dana Saber, arrivata durante l’organizzazione del calendario ufficiale del Grande Fratello Vip. La gieffina ha dichiarato di voler comparire in questo in tenuta militare e con kalashnikov alla mano. Molti spettatori hanno trovato di cattivo gusto quest’affermazione della modella marocchina; c’è chi su Twitter ha scritto: “La gente muore lì fuori e lei fa sti discorsi assurdi, e c’è gente che la vota pure!”

Luca Onestini, l'addio con Soleil Sorge é un giallo/ Cecilia Rodriguez: "Organizzato"

Fredda invece è stata la reazione degli altri gieffini presenti al momento della gaffe di Dana. Antonella Fiordelisi si è portata una mano al viso con espressione basita, altri invece sono andati avanti a parlare ignorandola.

“Io vorrei vedermi in un’immagine con un Kalashnikov: giustizia militare haha” @GrandeFratello ma tutto a posto? #gfvip pic.twitter.com/cA7us7hZYw — GFVip Talk 🎥👁 (@frac933) January 3, 2023

LEGGI ANCHE:

Alfonso Signorini, televoto truccato al GF?/ "Antonella preferita mi ha stupito, ma..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA