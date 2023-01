Dana Saber duro scontro con Giaele e Oriana al GF Vip/ “Faccia da coniglio”

Dana Saber lite furiosa con Giaele De Donà: volano insulti tra le gieffine

Dana Saber è protagonista di moltissime liti da quando è entrata nella Casa del Grande Fratello Vip 2022. La modella italo-marocchina si è scontrata molto spesso con Oriana Marzoli, arrivando quasi alle mani. Questa volta, però, la discussione si è consumata con Giaele De Donà. Tutto è partito dal bacio di Giaele ad Andrea Mestrelli, durante il gioco della bottiglia.

Dana Saber non ha mai nascosto di provare attrazione per Andrea, e la scena le ha dato molto fastidio. La lite tra le due concorrenti però, è stata alimentata da un piatto di pasta che ha innescato la bomba. Come riporta Biccy, la modella italo-marocchina rivolgendosi a Giaele, dichiara: “Sei una morta di fame, ti attacchi a un piatto di pasta! Sei una senza personalità, io a una come te qua fuori neanche parlerei perché non hai personalità. Coniglio. Faccia da coniglio. Continua a fare il coniglietto! Prendi l’insalata e basta! Cosa ne sai cosa ho fatto con la pasta e cosa ho detto ad Edoardo. Non eri impegnata a limonare Andrea? Continua a fare la lecchina di Oriana!” La giovane influencer replica: “Se stai rosicando perché al gioco della bottiglia ho baciato Andrea non è colpa mia! Scusa eh se non sei uscita te! Ma stai ancora rosicando? Ma davvero? Al gioco della bottiglia ti sei alzata e te ne sei andata perché non uscivi mai te, poverina, stai ancora parlando”.

Dana Saber spinge Oriana Marzoli: “Che ca**o fai”

Dana Saber dopo una dura discussione con Giaele De Donà decide di alzarsi e andarsene, ma davanti alla porta trova Oriana Marzoli. La modella di origini marocchine ha spinto l’influencer spagnola per poter passare e lei si è infuriata gridando: “Che ca**o fai“. Ci è mancato davvero molto poco che le due ricorressero alle mani.

Una volta che la situazione si è sgonfiata Daniele Dal Moro è intervenuto sulla questione con Oriana, riguardo il gesto di Dana Saber: “Se dai uno spintone è chiaro che hai torto, ma qui subito ad andare contro, quando di Santo non c’è nessuno, tu per prima”. Ci sarà un ulteriore confronto tra le due gieffine nella diretta di stasera?

prima di dire che dana spintona oriana sentite edo che dice “dai oriana” perché anche lui ha capito che stava bloccando la porta per non farla passare #gfvip #donnalisi pic.twitter.com/4uduZPKWAP — ectoplasma (@futurelenoire) January 6, 2023













