Dana Saber: “Gli autori mi suggeriscono di baciare..”/ GFVIP sotto accusa

Grande Fratello vip 7, Dana Saber spiazza nella Casa: la confessione ad Antonella Fiordelisi

Mentre sale l’attesa generale per lo scoccare del nuovo anno 2023 alle porte, Dana Saber riserva al pubblico TV una confessione spiazzante al Grande Fratello vip 7. Accade nel corso delle ultime ore, quando la new entry nella Casa dei vip, Dana Saber, si concede ad un dialogo intimista con la coinquilina nella Casa, Antonella Fiordelisi, rilasciando una confessione a dir poco choc. Si tratta di un curioso suggerimento che, a detta della new-entry al Grande Fratello vip 7- gli autori del reality le avrebbero avanzato – probabilmente in una seduta al confessionale della Casa più spiata d’Italia. “Mi è stato suggerito dalla produzione di baciare George”, sono le testuali dichiarazioni della confidenza inaspettata, che Dana Saber ha rilasciato in un dialogo registrato con Antonella Fiordelisi.

Matthias De Donà, fratello Giaele "Cosa volevo dire sulla Fiordelisi"/ "Signorini..."

La confidenza é virale nel web

La replica della sportiva confidente, al primo ascolto della confidenza, vede Antonella affermare di non aver ben udito quanto rilasciato da Dana. E proprio nel momento in cui Dana Saber ripete la sua confidenza, gli utenti del web riuscirebbero a captare ogni singola parola proferita dalla new entry nella registrazione della confessione choc. Secondo la mora gieffina e nuovo ingresso nella Casa, la produzione del reality le avrebbe suggerito di concedersi al bacio con il coinquilino George Ciupilan. Così come ripreso da Novella 2000.

Daniele Dal Moro choc contro Oriana "Ti darei una pedata in cul*"/ Antonino reagisce…

Che sia l’accusa di finzione e mosse strategiche architettate ad arte per visibilità e ascolti TV, quella di Dana, verso la produzione del reality? Chissà. Nel frattempo sono virali nel web le immagini della confidenza choc , con gli utenti che tacciano il reality di manipolazione ai danni dei concorrenti, e non é chiaro se da parte della produzione del reality vi sia realmente o no il suggerimento a Dana di un avvicinamento a George. Anche perché la confidenza rimane la sola versione dei fatti della neo gieffina, o almeno fino a prova contraria, smentita o conferma.













© RIPRODUZIONE RISERVATA