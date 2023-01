Dana Saber, lite e insulti a Edoardo Donnamaria: “Cane, patetico e cretino”/ Lui la affronta: “Fai schifo!”

Lite tra Edoardo Donnamaria e Dana Saber al GF Vip: volano insulti!

È ormai scontro aperto tra Edoardo Donnamaria e Dana Saber al Grande Fratello Vip 7. Nonostante ad accomunarli ci sia l’affetto per Antonella Fiordelisi, tra i due non c’è assolutamente stima al punto che negli ultimi giorni sono più volte volate parole pesanti da una parte all’altra. A far scatenare Dana è stata la nomination ricevuta proprio da Edoardo, motivo per il quale la modella marocchina ha finito per insultarlo.

“Ho passato tutti questi giorni parlando bene di lui ad Antonella, sottovalutando che è un grande paraculo e un grandissimo giocatore.” si è sfogata in confessionale. Poi ha affrontato Edoardo: “Oriana ti ha chiamato cane, io non ti ho fatto nulla e sei un ipocrita. Sei veramente un cane allora, un falso!” E ha continuato: “Non capisco perché da un momento all’altro sono diventata una cattiva, secondo me sto giocando. Penso che sia un ragazzo arrogante, si deve fare un attimo una calmata.”

Edoardo Donnamaria contro Dana: “Fai schifo”. Lei: “Sei un cane!”

Dana Saber ha poi fomentato Antonella, ricordandole le immagini di Oriana che tocca le parti basse a Edoardo; al punto che la stessa Fiordelisi in confessionale ha dichiarato: “Ci sono delle immagini che non vanno via dalla mia testa, vedere quello che ho visto non è facile da digerire. La complicità delle risate, lo prendono in giro, lui che si diverte…”

Edoardo si è però accorto del modo di Dana di fomentare la rabbia di Antonella e ha perciò cercato di avvertirla: “Ma non lo vedi cosa fa Dana? È cattiva! Ho un’opinione veramente molto bassa di lei. – e direttamente alla Saber ha poi detto – Fai schifo, sei una persona ridicola!” Lei ha prontamente replicato con nuovi insulti: “Tu sei cretino, patetico e un cane!”

