Dana Saber: “Patrizia? Accusa me perché pensa che sono debole”/ Goich appoggia: “Urla solo, voce da Bulldog”

Dana Saber litiga con Patrizia Rossetti al GF Vip e la accusa: “Attacca me perché pensa sia la più debole”

L’ingresso di Dana Saber nella Casa del Grande Fratello Vip 2022 non si è di certo passato inosservato. In pochi giorni la modella ha già litigato con cinque concorrenti, finendo nel mirino delle accuse di mezza Casa per il suo comportamento. Ad aprire le danze è stata Patrizia Rossetti, ‘rea’ di aver accusato Dana di essere poco collaborativa in Casa. Da qui lo scoppio di una lite furiosa, durante la quale non solo mancate urla e accuse.

Subito dopo, in confessionale, Dana ha spiegato perché se l’è presa così tanto con Patrizia: “Ci sono persone che non fanno proprio niente. Lei non ha il coraggio di andare da Micol, Oriana che non fanno niente, io sono appena entrata, pensano che sia la più debole e quindi cercano di disturbarmi!” ha tuonato.

Dana Saber litiga con Patrizia Rossetti, Wilma Goich la appoggia

Poco dopo Dana Saber si è rifugiata in camera da letto dove è stata raggiunta da Wilma Goich che, vedendola provata e in lacrime dopo la lite, ha cercato di consolarla. La cantante, nel farlo, è però andata contro Patrizia Rossetti, facendo intendere che ormai la loro amicizia è fortemente incrinata. Parlando di Patrizia infatti, Wilma ha dichiarato: “Urla da tre mesi, ha dei problemi evidentemente. – E ha proseguito poi in confessionale, dichiarando – Urla perché probabilmente pensa di non essere sentita, invece anche se parlasse a voce bassa la si sentirebbe comunque perché lei ha questa voce così, tipo Bulldog”. La presenza di Dana nella Casa potrebbe presto mettere in evidenza ulteriori spaccature finora tenute a bada.

