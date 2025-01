Dandy ancora ultimo in classifica: duro sfogo ad Amici 24

Durante la puntata di Amici 24 del 19 dicembre, si è tenuta una nuova gara di ballo, alla fine della quale Dandy si è classificato ultimo, finendo nuovamente in sfida. A giudicare gli allievi è stata Rebecca Bianchi, celebre ballerina di danza classica, che ha criticato la poca versatilità dell’allievo, pur riconoscendogli una forte energia. Dandy ha preferito non commentare la critica, tornando al suo posto in silenzio. Tuttavia, dopo la puntata, si è sfogato con la sua prof Deborah Lettieri, ammettendo di essere furioso.

“Sono molto arrabbiato! – ha esordito a colloquio con la prof – Io capisco che ci sono giudici che fanno altro, però se bisogna essere oggettivi, bisogna esserlo fino in fondo. Non ero affatto da ultimo posto!”, ha sentenziato Dandy, dispiaciuto per le critiche ricevute.

Deborah Lettieri supporta Dandy: “Sei un fuoriclasse nel tuo stile!”

Deborah Lettieri si è schierata totalmente a suo favore, ammettendo di apprezzare che finalmente l’allievo abbia detto la sua. “Tu nel tuo campo sei un fuoriclasse! – ha detto all’allievo – Perché non dici qualcosa in puntata? Hai il diritto di parlare, anzi, hai il dovere! Io non voglio fare la prof che ti difende, voglio che venga fuori da te perché tu sai quello che vali, perché non si può vedere che tu accetti questi commenti senza dire niente.” “Sembra sempre così facile il nostro stile ma non lo è!”, ha allora aggiunto Dandy, ancora supportato dalla sua coach. “Tu lo sai quanto studio ci metti e quanta fatica fai. Sembra semplice quello che fai, ma non è così. Se sembra facile, è semplicemente perché il ballerino è bravo!”, ha concluso Lettieri. Dandy riuscirà ora a superare l’ennesima sfida?

