Dani Olmo al Milan?/ Calciomercato news: la Dinamo Zagabria smentisce, ma è vicino

Se ne parla già da qualche giorno: Dani Olmo al Milan è una ipotesi molto concreta e potrebbe dunque essere lo spagnolo il prossimo colpo in entrata di un mese di gennaio decisamente vivace per i rossoneri. Facendo il punto della situazione ieri, avevamo evidenziato che il nodo principale potevano essere alcune questioni irrisolte tra la Dinamo Zagabria e l’agente di Dani Olmo. In effetti, la società croata è irremovibile sulla questione economica, non scende sotto una base di 25 milioni che con i costi collaterali salirebbero fino a sfiorare i 40, come riferisce La Gazzetta dello Sport in edicola oggi. Queste cifre hanno già frenato il Barcellona che voleva riportare “a casa” Dani Olmo, forse è anche per questo che al momento pure il Milan smentisce l’operazione.

DANI OLMO AL MILAN? ATTENTI AL COSTO

La vicenda di Dani Olmo è in effetti particolare: talento spagnolo cresciuto nel Barcellona ma che ha trovato la consacrazione nella Dinamo Zagabria, facendo dunque il percorso inverso a quello dei talenti slavi che conquistano la ribalta nei massimi campionati europei, magari proprio la Liga. Dani Olmo già da diversi anni gioca a Zagabria e molti lo ricorderanno come Man of the Match della finale degli Europei Under 21 vinti a giugno dalla Spagna contro la Germania a Udine. Le qualità sono indiscutibili, così come la volontà di misurarsi finalmente in un grande campionato: questo Milan in ricostruzione potrebbe essere l’ideale per non fare un salto troppo grande, ma naturalmente c’è la questione dei costi, perché la Dinamo Zagabria non ha alcuna intenzione di fare sconti sul suo gioiello più prezioso.

