Dani Osvaldo e Veera Kinnunen brindano/ Cin cin al loro amore, Stefano Oradei…

Da quando Dani Osvaldo e Veera Kinnunen hanno reso noto il loro amore, non si nascondono più. Sono lontani i tempi in cui la ballerina di Ballando con le Stelle e l’ex calciatore dominavano le pagine di gossip a causa della loro sospetta sintonia nel ballo. Lontani dalla gelosia di Stefano Oradei, dal chiacchiericcio del pubblico e dai timori dei giudizi altrui, oggi formano finalmente una coppia vera e propria, confermata dalle tante immagini che sempre più spesso fanno capolino sui loro rispettivi profili social. Dopo il bacio delle scorse settimane, la presentazione in famiglia e il viaggio in Argentina al quale Oradei, qualche mese fa, si sarebbe fermamente opposto, ecco spuntare sulle Instagram Story di lui un nuovo scatto. Questa volta i due scelgono di mostrarsi ai loro fan nel momento del brindisi, con un cin cin da dedicare a chi ha sempre creduto in loro; il brindisi, però, sembra concludere anche quel passato fatto di pettegolezzi e accuse: oggi brindano soprattutto al loro amore.

Vacanze da single per Stefano Oradei?

Mentre brindano con in mano due calici colmi di birra, Dani Osvaldo e Veera Kinnunen guardano fisso in camera: finalmente insieme, possono sorridere al futuro e godersi la passione e l’amore che accompagnano questa fase della loro vita. E poco importa se a una fetta di fan la loro storia – e in particolare il trattamento riservato all’ex di lei, Stefano Oradei, non vanno giù: l’amore che li circonda, l’affetto di chi crede in loro e la felicità che provano per la loro nuova vita insieme riescono a compensare tutto. Con buona pace degli haters e di Stefano Oradei, che proprio poche ore fa, pubblicando uno scatto su Instagram, ha annunciato l’inizio delle sue vacanze estive. “[….] Posso dire di essere in vacanza… Mare arrivo…”, scrive il ballerino in un post. Accompagna il suo messaggio un’emoticon sorridente, mentre i tanti fan fanno il tifo per lui. La fine della sua storia con Veera Kinnunen è ormai soltanto un lontano ricordo?

