Stefano Oradei ha tradito Veera Kinnunen con Gessica Notaro?/ “Tutti sapevano ma…”

Stefano Oradei tradito da Veera Kinnunen? Le voci circolano da quando lei ha cominciato una relazione con l’ex calciatore Dani Osvaldo. Ora però la “saga” si arricchisce di un nuovo capitolo. Secondo il settimanale Oggi la rottura era da tempo nell’aria. Pare che la frattura risalga addirittura all’anno scorso, quando la ballerina maturò il sospetto che il ballerino la stesse tradendo aBallando con le Stelle con Gessica Notaro. Ma andiamo con ordine e riavvolgiamo il nastro. Stefano Oradei e Veera Kinnunen si sono detti addio dopo undici anni e la finlandese ha voltato pagina con Dani Osvaldo. L’amore è stato ufficializzato via social con un bacio condiviso su Instagram e una foto di gruppo con la famiglia della ballerina. Il feeling tra i due non era passato inosservato, infatti Oggi e Dagospia riportarono la notizia di un presunto flirt e della gelosia di Oradei. Ma ora sta circolando una nuova voce che tira in ballo Gessica Notaro.

STEFANO ORADEI HA TRADITO VEERA KINNUNEN CON GESSICA NOTARO?

Si “sussurra” che Veera Kinnunen proprio durante la messa in onda della precedente edizione di Ballando con le Stelle sospettasse di un tradimento. Ai tempi Gessica Notaro era concorrente del dance show condotto da Milly Carlucci. «Si mormora che la questione rimase privata e fu risolta nell’intimità delle pareti domestiche», scrive il settimanale Oggi, secondo cui tutti erano a conoscenza del flirt tra Stefano Oradei e Gessica Notaro, anche la conduttrice. Il settimanale sostiene che la produzione scelse di evitare di far trapelare la notizia. Il Fatto Quotidiano ha contattato il ballerino, che però non ha fornito alcuna risposta. Gessica Notaro dal canto suo non ha sfiorato la vicenda, infatti nelle sue Instagram Stories si mostra in piscina mentre si gode il sole in compagnia della madre. Ma una cosa è certa: il caso è destinato a far discutere. E allora prepariamoci a nuovi colpi di scena.

© RIPRODUZIONE RISERVATA