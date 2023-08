Dania Mondini, gaffe in diretta al TG1: “L’erezione dell’Etna”/ Video: cos’è accaduto

Dania Mondini, gaffe in diretta della giornalista del TG1: cos’è accaduto

La diretta regala spesso gaffe e per ultimo è toccato al “Tg1” diretto da Gianmarco Chiocci. Nell’edizione delle 23.35 il 14 agosto, la conduttrice Dania Mondini stava informando i telespettatori del notiziario su quanto avvenuto a Catania, in particolare sulla situazione molto ingarbugliata all’aeroporto chiuso dopo un incendio avvenuto lo scorso 16 luglio. Le condizioni sono peggiorate con l’eruzione dell’Etna.

Nel dare l’aggiornamento la giornalista è scivolata su uno scambio di lettere che hanno generato il malinteso: “Caos e disagi per migliaia di passeggeri in Sicilia. L’aeroporto Fontanarossa di Catania resterà chiuso fino alle 6 di domattina a causa dell’ultima erezione dell’Etna“, ha detto Mondini. La parola eruzione si è trasformata in erezione, facendo diventare il breve filmato virale in pochi minuti attraverso i social.

Dania Mondini, la gaffe scatena i commenti del web

Questi alcuni commenti del popolo del web sulla clamorosa gaffe: “Il colmo sarebbe stato se nel servizio ci avessero messo come colonna sonora una certa canzone dance… dell’estate 1996… cantata da una certa Gala Rizzatto…” “E sentite come ha ‘declamato’ la notizia con quel tono puntuto…bravissima, una notizia capolavoro. Ai piani alti le avranno consegnato un premio”. “Freud avrebbe da dire qualcosa in merito…” “Qualcosa mi dice che l’atterraggio non sarà morbido”. “Il tg1 dalla morte della regina Elisabetta è ormai andato”. “Vabe’! Voler credere di aver detto erezione x due risate ci sta’, o è colpa del tuo spacciatore? Si capisce bene che dice eruzione”.

