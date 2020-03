Daniel Batz/ Video, il portiere del Saarbrücken para 5 rigori in Coppa di Germania

Il portiere Daniel Batz para cinque rigori e il Saarbrücken, squadra di quarta divisione, raggiunge la semifinale di Coppa di Germania. Una storia molto particolare ci arriva dal calcio tedesco: ieri il Saarbrücken ha giocato i quarti di finale contro il Fortuna Düsseldorf, che non sarà una corazzata ma è pur sempre una squadra di Bundesliga. Il traguardo dunque per la ‘Cenerentola’ Saarbrücken era già straordinario, ma non si è fermata sul più bello, si è imposta ai calci di rigore e si aggiunge al Bayern Monaco vittorioso sullo Schalke 04 con gol di Kimmich, attendendo di sapere chi tra le vincenti di Union Berlino-Bayer Leverkusen e Eintracht Francoforte-Werder Brema gli farà compagnia al penultimo atto. Una favola che ha un protagonista nettamente in evidenza, cioè appunto il portiere Daniel Batz, capace di parare cinque rigori facendo scattare un inevitabile parallelismo con Francesco Toldo e la semifinale degli Europei del 2000 vinta dall’Italia contro l’Olanda proprio grazie a una prestazione memorabile del portiere ex Inter e Fiorentina.

DANIEL BATZ E LA STORIA DEL SAARBRUCKEN

Infatti, se il Saarbrücken è volato in semifinale, gran parte del merito va assegnato a Daniel Batz, il quale para un rigore al Fortuna già nel corso della partita e poi si esalta nella serie finale dal dischetto, quando blocca addirittura quattro conclusioni dei ben più quotati avversari, permettendo al Saarbrücken di qualificarsi per la semifinale di Coppa di Germania. Daniel Batz così è diventato l’eroe del calcio tedesco, che in una settimana dominata dallo scontro tra i tifosi del Bayern e il presidente dell’Hoffenheim aveva decisamente bisogno di una bella storia di campo. Facendo un tuffo nella storia, ecco che il Saarbrücken, oggi nella Regionalliga Südwest, la quarta divisione del calcio tedesco, negli anni Cinquanta era la migliore squadra della Saar, regione che era rimasta autonoma dalla Germania sotto il controllo francese al termine della Seconda Guerra Mondiale. Furono anni memorabili, nei quali il Saarbrücken affrontò anche il Milan in Coppa dei Campioni (eliminato, ma vincendo una partita), vinse 0-4 con il Real Madrid un’amichevole al Bernabeu e 1-4 ad Anfield contro il Liverpool. Adesso Daniel Batz ha scritto una nuova pagina di storia…





