Daniel Colangeli, perchè ha lasciato I Cugini di campagna?/ “Ho chiesto aiuto, ma…”

Daniel Colangeli è stato il sostituito di Nick Luciani ne I Cugini di Campagna, ma poi è stato improvvisamente escluso. Perchè? Cosa è successo? Nel 2014 Nick Luciani ha lasciato la band in seguito ad alcuni dissapori ed incomprensioni con Ivano Michetti, leader e fondatore del gruppo musicale. Un lungo periodo di distacco tra i due che si sono riappacificati qualche anno dopo; per la precisione nel 2021 Nick e Ivano hanno fatto pace con il ritorno del celebre cantante nella band riprendendo così il posto occupato da sette anni dal giovane artista romano. L’esclusione improvvisa di Colangeli dalla band ha scatenato una polemica senza fine.

Cugini di Campagna gelano la Bortone: "Violiamo regolamento di Sanremo e cantiamo qui la canzone"/ Poi è show

Proprio il cantante romano ha raccontato cosa è successo dalle pagine del settimanale “Nuovo”: “quando è esplosa la pandemia sono cominciati i primi problemi. Per cantare avevo lasciato il mio posto fisso in macelleria, ma quando ho chiesto aiuto, dopo mesi di stop forzato, mi sono sentito rispondere che anche loro erano in difficoltà”.

Cugini di Campagna: "Andare a Sanremo è da sfig*ati"/ Dopo l'epica gaffe, arriva...

Daniel Colangeli e la delusione dell’esclusione da I Cugini di Campagna

L’esclusione di Daniel Colangeli da I Cugini di Campagna non è stato indolore. “Quando ho chiesto a Silvano Michetti un piccolo stipendio da 500 euro che mi permettesse di vivere in attesa di riprendere a fare i concerti, lui mi ha risposto che non era possibile. A quel punto gli ho detto che sarei stato costretto a trovarmi un altro lavoro e lui mi ha augurato buona fortuna” – ha raccontato il cantante romano dalle pagine del settimanale Nuovo.

Una delusione enorme per il cantante che ha aggiunto: “quando ho chiesto a Silvano Michetti un piccolo stipendio da 500 euro che mi permettesse di vivere in attesa di riprendere a fare i concerti, lui mi ha risposto che non era possibile. A quel punto gli ho detto che sarei stato costretto a trovarmi un altro lavoro e lui mi ha augurato buona fortuna”. Dopo l’uscita dalla band, Colangeli ha potuto contare sul supporto della fidanzata Federica Storelli, figlia dell’ex tastierista del mitico gruppo, Luca, e ha ripreso in mano la sua vita. “Mi sono iscritto alla facoltà di Veterinaria e faccio già il tirocinio in uno studio. Il mio futuro sono gli animali, una passione che già condivido con la mia fidanzata” – ha detto il cantante che ha concluso dicendo – “no, non credo che potrei tornare sui miei passi anche se è stata una decisione sofferta”.

I Cugini di Campagna, Nick Luciani e la lite con Ivano Michetti: la verità/ Con "Anima mia" ad Arena Suzuki

© RIPRODUZIONE RISERVATA