Daniel e Giorgia Musa, finalisti Io Canto Family 2024/ Percorso complicato e vittoria a rischio: ecco perché

Daniel Musa e mamma Giorgia, un percorso complicato a Io Canto Family 2024

Daniel Musa e Giorgia riusciranno ad aggiudicarsi la vittoria di Io Canto Family 2024 o sono a rischio ultima posizione? Tutto pronto per la finale di questa sera, mercoledì 12 giugno 2024, del talent show musicale condotto con grande successo da Michelle Hunziker in prima serata su Canale 5, che vedrà madre e figlio nuovamente in gara. I due finalisti hanno conquistato giuria e pubblico regalando, puntata dopo puntata, delle esibizioni davvero emozionanti, peccato che non sempre sono stati premiati dal pubblico in studio. Pur portando sul palcoscenico il loro amore mixato sapientemente alle loro voci, la squadra, unica rimasta al team di Fausto Leali, ha dovuto faticare per rimanere in gara, soprattutto alla fine della semifinale, dove hanno rischiato di essere eliminati.

Un percorso del tutto in salita, dunque, per Daniel Musa e sua mamma Giorgia, pronti ora a giocarsi il tutto per tutto durante la finale di Io Canto Family 2024. Sui social sono in tantissimi a fare il tifo per mamma e figlio che hanno toccato il cuore di tutti con l’esibizione di “Quando sarò capace d’amare” di Giorgio Gaber.

Daniel Musa e Giorgia, la vittoria di Io Canto Family 2024 è lontana?

Tra i favoriti alla vittoria di Io Canto Family 2024, almeno stando ai dati delle scorse puntate, non sembrano al momento esserci Daniel Musa e Giorgia, l’ultima coppia rimasta in gara del Team di Fausto Leali. Mamma e figlio sono comunque pronti a calcare il palcoscenico ancora una volta con un solo obiettivo: la vittoria. Alla vigilia della finale sono in tanti a tifare per loro e credere che riusciranno a sovvertire i pronostici e, sul finale, ad alzare la coppa di Io Canto. Tutte le loro performance canore, d’altronde, hanno lasciato il segno, conquistando il cuore dei giurati, ma anche del pubblico in studio che li ha sempre premiati con voti altissimi.

Durante la semifinale mamma e figlio si sono esibiti sulle note di “Sogna ragazzo sogna” di Roberto Vecchioni e successivamente con il coach Fausto Leali con “La più bella”. Per la coppia è stata, come detto, una semifinale combattuta, che li ha visti poi riesibirsi sulle note di “Ordinary World” e poi in coppia per il brano “Sei nell’aria”. Nonostante le ottime esibizioni, mamma e figlio si sono dovuti scontrare nel duello finale contro Alessandro e nonno Antonio e Giulia e mamma Alessandra, del team di Iva Zanicchi. Alla fine i due sono riusciti a conquistare il voto del pubblico accedendo così alla finalissima di Io Canto Family 2024.











