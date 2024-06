Finalisti Io canto family 2024: chi sono?/ Pronostico: papà Alessandro e la figlia Marika tra i favoriti

La finale di Io canto family 2024 si avvicina e per le coppie in gara il sogno di esibirsi anche nel corso dell’ultima puntata in programma mercoledì 12 giugno è ad un passo e sono diversi i concorrenti che hanno tutte le carte in regole per riuscire a diventare finalisti di Io canto family 2024. Fondamentale, però, per riuscire ad arrivare in finale non è solo il talento vocale di ciascun concorrente, ma anche le emozione che ogni coppia riesce a trasmettere ai giudici che, in ogni puntata, si sono spesso lasciati andare ai ricordi. Le coppie semifinaliste sono tutte bravissime e molto affiatate e, con il solo potere della voce proveranno a portare avanti il sogno che è iniziato sul palco di Io canto nel corso della prima puntata.

Bobby Solo: chi è e l'amore con la moglie Tracy Quade/ I figli Alain, Chantal, Muriel, Veronica e Ryan...

In semifinale in onda oggi lunedì 10 giugno, le coppie che provano a diventare finalisti di Io canto family 2024 sono: Alessandro Bruco e suo nonno Antonio e Giulia Ghirlanda e sua madre Alessandra per la squadra di Iva Zanicchi; Diletta Genovese e suo padre Marco Genovese per il team di Benedetta Caretta mentre Anna Tatangelo punta a portare in finale Grace Cuomo e sua madre Joanna e Sara Gugliotta e suo padre Davide. Nella squadra di Mietta, invece, abbiamo Carlotta D’Amico e sua madre Erika e Marika Graziano e suo padre Alessandro; Daniel Musa e suo padre Cristian è la coppia della squadra di Fausto Leali mentre Cristina Scuccia spera di riuscire a portare in finale Sofia Pighi e suo padre Cristian.

IO CANTO FAMILY 2024, SEMIFINALE/ Diretta, concorrenti e vincitore: quale coppia verrà eliminata?

Il pronostico sui finalisti di Io Canto Family

Difficile fare un pronostico sui finalisti di Io canto family 2024 durante la quale sarà eletta la coppia vincitrice della nuova versione del talent show di canale 5. Tuttavia, tra le coppie che proveranno a conquistare la finalissima, è considerata favorita quella formata da papà Alessandro e dalla figlia Marika che fanno parte della squadra di Mietta e che, non solo hanno stupito tutti per l’incredibile voce, ma hanno emozionato il pubblico in studio e i telespettatori per l’amore che li lega e che sono riusciti a trasmettere attraverso le canzoni.

Erika e Carlotta D'Amico, mamma e figlia in semifinale a Io Canto Family 2024/ "Siamo cresciute insieme"

Non è da escludere un passaggio in finale anche per nonno Antonio e il nipote Alessandro della squadra di Iva Zanicchi che, tuttavia, potrebbe avere più chance di portare in finale Giulia e mamma Alessandra. Potrebbero passare facilmente in finale anche Diletta e papà Marco, Daniel e papà Cristian e Sofia con il padre rispettivamente del team di Benedetta Caretta, Fausto Leali e Cristina Scuccia. Per scoprire, tuttavia, il nome dei finalisti di Io canto family 2024 non ci resta che aspettare il termine della semifinale.











© RIPRODUZIONE RISERVATA