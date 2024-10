Daniel Maldini, calciatore del Monza, è un figlio d’arte: suo papà è infatti Paolo, grande ex difensore del Milan, e suo nonno Cesare, che allo stesso modo è stato un simbolo della storia rossonera. Anche Maldini ha cominciato la sua carriera nel Milan per poi passare in prestito allo Spezia e ad Empoli, ma è solamente al Monza che il calciatore è letteralmente esploso. In biancorosso dal gennaio 2024, il giovane classe 2001, che può essere impiegato come centrocampista o attaccante, è esploso: in 18 presenze ha segnato cinque reti, diventando ben presto un idolo della tifoseria e non soltanto.

DANIEL MALDINI HA LA FIDANZATA? TUTTI I RUMORS SUL GOSSIP

Daniel Maldini è infatti molto amato anche dal pubblico femminile che non segue il calcio con attenzione: per questo motivo in tante si chiedono se il figlio di Paolo Maldini e di Adriana Fossa sia fidanzato. Dunque, chi è la fidanzata di Daniel Maldini? Cosa sappiamo sulla vita privata del calciatore del Monza?

Sui social di Daniel Maldini, giocatore del Monza e da poco anche della Nazionale azzurra, non c’è traccia di donne. Il giocatore è infatti concentrato solo sul calcio, almeno da quanto si evince sul suo canale Instagram. Nel 2021 si era parlato di un flirt tra il giocatore e un’influencer, Giulia Paglianiti, per via di uno scambio di like e commenti sui social, ma sembrerebbe che la cosa sia finita lì.

Il calciatore era stato accostato anche ad un altro volto noto dei social, Ambra Cotti, ma anche in questo caso la cosa non avrebbe avuto un seguito. Dunque, non sappiamo se Daniel Maldini sia fidanzato o meno: al momento la sua testa sembrerebbe focalizzata solamente sul mondo del calcio e sul “suo” Monza, che vuole portare più in alto possibile in campionato.

