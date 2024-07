CALCIOMERCATO MONZA, AFFARE IN CHIUSURA CON IL MILAN PER DANIEL MALDINI

Vicino ad un altro colpo sulla trequarti il calciomercato Monza che sta per chiudere la trattativa con il Milan e riportare in Brianza un Daniel Maldini già protagonista di un’ottima stagione in prestito lo scorso anno. L’affare è in chiusura e, nelle prossime ore, ci sarà il totale accordo tra Monza e Milan con una bassa cifra per il cartellino ed un’alta percentuale sulla rivendita a favore dei rossoneri che potrebbero arrivare ad incassare fino al 50% su una futura cessione.

Nelle prossime ore, secondo Nicolò Schira, ci sarà un incontro tra Adriano Galliani e Beppe Riso (procuratore di Daniel Maldini) per definire ulteriormente le cifre dell’affare e riportare in Brianza un Maldini pronto ad imporsi in Serie A ed essere il leader tecnico di un progetto con grandi ambizioni. Anche il Torino ha provato a sondare il terreno per Daniel Maldini ma non sembra poter impensierire il Monza che potrebbe aver convinto il Milan proprio con l’alta percentuale in caso di cessione del calciatore.

CALCIOMERCATO MONZA, GALLIANI GUARDA IN CASA JUVENTUS

Il calciomercato Monza si basa soprattutto sulle grandi occasioni di mercato così come ha insegnato a tutti un Adriano Galliani pronto a sfruttare gli esuberi delle big per costruire una squadra giovane e di esperienza nonostante il limitato budget a disposizione.

Proprio con quest’idea stanno diventando sempre più concreti gli interessamenti agli esuberi in casa Juventus con Galliani che avrebbe messo gli occhi anche su Mattia De Sciglio dopo aver provato ad affondare il colpaccio con Szczesny a seguito della cessione di Di Gregorio. De Sciglio rimane un nome concreto soprattutto per il rapporto con Adriano Galliani che ha creduto in lui fin da quando era tra le file del Milan e potrebbe volerlo riavere per fargli concludere la carriera in Brianza. La trattativa per i due juventini rimane complicata anche e soprattutto per gli interessamenti di squadre estere che potrebbero offrire un ingaggio molto più elevato ai due calciatori soffiandoli dalla presa del “Condor”.