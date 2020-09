DANIEL MCVICAR, CLARKE DI “BEAUTIFUL”/ L’ex moglie ritira le accuse di maltrattamento

Per tutti gli italiani Daniel Joseph McVicar è e resterà sempre Clarke Garrison di “Beautiful“, personaggio della soap opera che da anni continua a tenere incollati allo schermo diverse generazioni di telespettatori. Ma la vicenda che ha visto protagonista nella vita reale l’attore si può dire degna della pur fantasiosa trama della soap. McVicar era infatti finito in tribunale a Torino con le accuse di maltrattamenti in famiglia, lesioni e violazione degli obblighi di assistenza familiare. A farlo finire sul banco degli imputati era stata la seconda moglie Virginia De Agostini, insegnante di pattinaggio nella trasmissione “Notti sul ghiaccio”, dalla quale si separò nel 2014 dopo poco più di tre anni di matrimonio. La donna, come riportato da La Stampa, sia davanti al magistrato Marco Sanini che ha coordinato le indagini sia in aula davanti ai giudici, aveva dichiarato di aver ricevuto innumerevoli telefonate da McVicar, resosi protagonista inoltre di un invio spasmodico di messaggi, email e Whatsapp. Quel che è più grave, la donna aveva anche denunciato un’aggressione sotto casa, risalente al 12 aprile 2017. A suo dire da parte di Clarke di Beautiful vi era un controllo ossessivo, frutto dell’eccessiva gelosia dell’uomo, proseguito anche al termine della loro relazione. Una storia che aveva come sbocco naturale un processo: senonché la donna, come nel più classico dei colpi di scena da serie tv americane, ha ritirato tutte le accuse.

JOSEPH MCVICAR, CLARKE DI “BEAUTIFUL”: EX MOGLIE RITIRA ACCUSE DI MALTRATTAMENTI AL PROCESSO

Nonostante Virginia De Agostini, ex moglie di McVicar, durante un’udienza in Tribunale di pochi giorni fa abbia ritirato tutte le accuse e revocato la costituzione di parte civile, il processo nei confronti dell’attore americano continuerà. Lo hanno spiegato a La Stampa gli avvocati Anna Rizzo ed Elisa Civallero: “Il processo continuerà anche se le accuse sono state ritirate. Il 24 novembre, in aula, verrà sentito il nostro assistito e anche i testi della difesa. Ci batteremo per dimostrare la sua estraneità ai fatti”. Dal canto suo il 60enne McVicar, residente da una decina d’anni a Torino, si è sempre dichiarato innocente e sembra avere voglia di voltare pagina al più presto: “Sono fiducioso e certo che il Tribunale valuterà con oggettività la mia causa e ho piena fiducia nella giustizia e nei miei avvocati – ha dichiarato – Spero di lasciarmi presto questa storia alle spalle. Voglio tornare in modo sereno alla mia attività di attore e regista senza più incubi. Continuerò a vivere a Torino e a seguire mio figlio”. Della sua vicenda parlerà anche questa sera a Canale 5 nel programma di Barbara D’Urso “Domenica Live”.



