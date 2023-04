Daniel Radcliffe è diventato papà per la prima volta/ Lo scoop

Daniel Radcliffe diventa papà: l’annuncio dalla stampa

Difficile togliere dalla mente l’immagine di un Daniel Radcliffe bambino con gli occhiali che si appresta ad entrare nella scuola di Hogwarts. Nella realtà, però, l’attore è un uomo adulto che è da poco diventato padre del suo primo figlio , nato dall’amore con la compagna Erin Darke.

La notizia è stata fatta trapelare dal Daily Mail, che ha paparazzato la coppia mentre mentre spingeva una carrozzina a New York. Le voci su una presunta gravidanza dell’attrice circolavano già da qualche mese, ma la coppia ha sempre voluto mantenere il riserbo la sua vita privata. Daniel Radcliffe e Erin Darke si sono conosciuti sul set del film Kill Your Darlings nel 2013 e, da allora, non si sono più lasciati.

Daniel Radcliffe e i problemi di alcolismo: “andavo a letto con le fan”

Daniel Radcliffe è famoso in tutto il mondo per aver interpretato il mago con la cicatrice, nella nota saga di Harry Potter ideata da J.K. Rowling. L’attore è amatissimo e seguitissimo per aver impersonato un bambino dagli incredibili poter magici che si oppone al male con coraggio.

In occasione di un’intervista The Daily Mirror, Daniel Radcliffe ha raccontato la sua vita dopo l’incredibile fama dovuta alla saga. L’attore che ha sofferto di dipendenza da alcol ha raccontato il suo rapporto con le fan in quel periodo: “Sono sempre stato molto nervoso per quel che riguarda le groupie. In genere mi piace conoscere una persona prima di andarci a letto. Sai che dovrai parlare con loro in seguito, anche se si tratta di una cosa di una sola notte”, afferma la star del cinema: “È successo, ma in generale conoscevo la ragazza. A parte quando ero ubriaco“.

