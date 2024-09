Daniel Toscan du Plantier, chi è l’ex marito di Francesca Comencini: galeotto l’incontro in Francia

Daniel Toscan du Plantier è l’ex marito di Francesca Comencini, la celebre regista e sceneggiatrice italiana che ha ereditato la passione per il cinema dal padre Luigi Comencini, icona del grande schermo nonché uno dei simboli della commedia all’italiana anni ’50 e ’60. La regista ha conosciuto il suo ex marito in Francia, dove si trasferì da giovane dopo aver abbandonato gli studi universitari alla facoltà di Filosofia nel 1982; proprio in terra francese conobbe colui che diventò poi suo marito e diresse il suo primo film da regista dal titolo Pianoforte.

Ma chi era Daniel Toscan du Plantier, ex marito di Francesca Comencini? Nato a Chambéry nel 1941, in carriera ha lavorato come produttore cinematografico ed è diventato molto conosciuto in Francia soprattutto nel corso degli anni ’80. Dopo aver operato nel settore pubblicitario per una decina di anni, si è avvicinato al mondo del grande schermo a partire dal 1975 dedicandosi alla produzione cinematografica; inoltre, dal 1988 è stato Presidente di Unifrance, un’organizzazione cinematografica che promuove il cinema francese al di fuori della Francia.

Daniel Toscan du Plantier e Francesca Comencini: il matrimonio e il figlio Carlo

Francesca Comencini e l’ex marito Daniel Toscan du Plantier si sono innamorati in Francia e la relazione si è presto trasformata in un matrimonio; la coppia è infatti convolata a nozze nel 1982, sono stati sposati fino al 1987 e hanno avuto un figlio di nome Carlo. Prima e dopo la regista e sceneggiatrice italiana, il produttore cinematografico francese ha avuto altre importanti relazioni sfociate in matrimoni, con Marie-Christine Barrault, Sophie Bouniol e Melita Nikolic. Daniel Toscan du Plantier è morto a soli 62 anni l’11 febbraio 2003, a causa di un attacco cardiaco durante la sua partecipazione al Festival di Berlino.