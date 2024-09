Francesca Comencini: chi è la regista ospite oggi a La volta buona: “Mio padre Luigi mi ha salvato”

Nella puntata di oggi del talk di Caterina Balivo sarà ospite la regista e sceneggiatrice Francesca Comencini, figlia del regista Luigi Comencini ed ultima delle quattro sorelle Paola, Eleonora e Cristina. Classe 1961 ha dunque quasi 63 anni, la sceneggiatrice e regista ha iniziato a seguire le orme del padre dopo aver interrotto gli studi universitari alla Facoltà di Filosofia. Trasferitasi in Francia conosce il produttore Daniel Toscan che in seguito diventerà suo marito e gira il suo primo film Pianoforte che vince il Premio De Sica al Festival del Cinema di Venezia.

La carriera di Francesca Comencini decolla sul finire degli anni ’80. Nel 1998 collabora con il padre Luigi Comencini alla sceneggiatura di Un ragazzo di Calabria e poi de La luce del lago. Nel corso degli anni tra i suoi film più importanti si annoverano Le parole di mio padre, Mi piace lavorare (Mobbing), Lo spazio bianco, Un giorno speciale. in anni più recente, nel 2014 firma la regia di Gomorra-La serie assieme a Stefano Sollima e Claudio Cupellini. L’ultimo suo lavoro è il film Il tempo che ci vuole che ha presentato in anteprima al Modernissimo e che ha dedicato al padre. “Un film per mio padre che mi ha salvato la vita”: ha dichiarato durante la presentazione.

Ex marito e compagno di Francesca Comencini: chi sono Daniel Toscan du Plantier e Philippe Dugay

Figlia d’arte ed abituata a stare al centro dei riflettori sin da bambina, Francesca Comencini, invece, ha sempre voluto proteggere e mantenere riservata la sua vita privata evitando gossip e pettegolezzi. L’ex marito di Francesca Comencini è Daniel Toscan du Plantier, produttore cinematografico conosciuto negli anni ’80. I due sono stati sposati dal 1982 al 1987 ed hanno avuto un figlio, Carlo. Il produttore è morto per un arresto cardiaco nel 2003 a soli 62 anni. Attualmente il compagno di Francesca Comencini è Philippe Dugay. Dalla loro unione il 2 maggio 1992 a Parigi è nata la figlia Camille Dugay Comencini, attrice che ha recitato nella film Netflix La luna nera.