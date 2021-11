Daniela D’Antonio, Anna e Carlo: moglie e figli Sorrentino/ “Nulla è più importante”

Daniela D’Antonio, Anna e Carlo, sono la moglie e i figli del famoso regista Paolo Sorrentino. Sulla cresta dell’onda per la nuova uscita di “E’ stata la mano di Dio”, il noto cineasta aspetta il riscontro del suo pubblico per quello che si preannuncia a tutti gli effetti un capolavoro. Per il momento ha già incassato l’approvazione della sua famiglia, a cui il regista ha dedicato un pensiero molto importante in occasione dell’uscita del suo nuovo lavoro.

“Non c’è niente di più importante della propria famiglia, quindi è un tema che tutti i registi alla fine finiscono per raccontare”, ha raccontato Paolo Sorrentino a Il Corriere della Sera. “Mi ero sempre portato appresso questa velata accusa di essere freddo, di fare film senza espormi mai in prima persona”, ha continuato con un velo di polemica il regista.

Ecco la famiglia di Paolo Sorrentino: la moglie Daniela D’Antonio e i figli Anna e Carlo

Paolo Sorrentino e Daniela D’Antonio stanno insieme da più di vent’anni. I due si sono conosciuti molto prima che le loro rispettive carriere raggiungessero le attuali vette del successo. In una intervista rilasciata a Panorama, la dolce metà di Paolo Sorrentino, Daniela D’Antonio, spiegò di averlo incontrato per la prima volta quando lei lavorava a Repubblica, nello stesso palazzo in cui c’era la sede dei Teatri Uniti, proprio dove all’epoca lavorava Paolo Sorrentino.

“Siamo riusciti a fare tutto quello che sognavamo, ma all’inizio sembrava impossibile”, ha raccontato. Tra gli obiettivi e i desideri più grandi realizzata dalla coppia c’era proprio la costruzione di una famiglia. Daniela e Paolo hanno messo la mondo due figli, una femmina ed un maschio. Anna, che oggi va verso i venticinque anni, e Carlo, che è un po’ più giovane, ancora ventenne.



