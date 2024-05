Daniela D’Antonio, moglie Paolo Sorrentino/ Il regista: “è il motore e la guida della mia vita”

Nella vita di Paolo Sorrentino la moglie Daniela D’Antonio occupa un posto importantissimo. Un grande amore quello nato tra il regista Premio Oscar e la giornalista napoletana che è stata soprannominata dalla stampa “Lady Oscar”. Più di 14 anni d’amore coronati da un matrimonio celebrato a New York in compagnia dei figli Anna e Carlo Sorrentino. La donna, intervistata dalle pagine di Panorama, parlando proprio dell’amore che la lega da tantissimi anni al celebre regista de La Grande Bellezza ha dichiarato: “non ho fatto nulla di impossibile”. A chi le ha domandato diverse volte quale fosse il segreto del loro rapporto, la giornalista ha smorzato la cosa precisando: “non ho il marito che lavora in miniera o che è partito a combattere in guerra; è un regista, ed è una cosa che si può anche sopportare…”.

La giornalista napoletana oltre ad essere la moglie di Paolo Sorrentino è anche una grandissima appassionata di cucina. Tra i suoi programmi preferiti, infatti, c’è proprio Masterchef che vede in compagnia del marito. Un appuntamento fisso su cui ha detto: “altro che notte degli Oscar: la cosa che a me e a Paolo piacerebbe è andare a vedere il nostro reality preferito dal vivo!”.

Paolo Sorrentino: “mia moglie Daniela D’Antonio mi ha salvato”

Prosegue a gonfie vele l’amore tra Paolo Sorrentino e Daniela D’Antonio. Il registra de La grande bellezza ha dedicato alla donna e compagna di vita uno dei suoi film più belli e acclamati dalla critica internazionale. Si tratta de Il Divo dedicato alla moglie: “A Daniela che mi ha salvato”. Una dedica speciale anche se Daniela D’Antonio ha precisato: “si, mi ha dedicato Il Divo, ma le parole rivolte a me che preferisco sono in fondo al suo libro Hanno tutti ragione, del 2010”. Nel libro, infatti, il regista italiano parlando della donna e compagna di vita l’ha definita come: “il motore e la guida della sua vita”. Non solo, Sorrentino ha anche aggiunto: “a lei il lusso di crogiolarsi nel facile, impagabile ruolo del portapacchi che si gode il venticello sul tetto”.

Ma quando si sono conosciuti per la prima? A raccontarlo è stata proprio Daniela sempre dalle pagine di Panorama: “quando l’ho conosciuto Paolo era un ragazzo malinconico. Preferiva e amava stare da solo. L’ho spinto a diventare più sociale, a stare tra gli altri, a uscire dalla sua solitudine”.











