Daniela e Sergio, Uomini e Donne/ “Mi ha chiesto se mi pagano per stare qui”. Maria…

Duro botta e risposta tra Daniela e Sergio nella puntata di Uomini e Donne del 16 marzo. Dopo essere uscita con Sergio, giunto in cavaliere solo per conoscerla, Daniela ha deciso di chiudere definitivamente la conoscenza. “Volevo farmi perdonare per un paio di cose che, involontariamente, ho detto ma che sono dettate dalla curiosità”, esordisce Sergio presentandosi con dei fiori. “Lei ha detto alla redazione che le hai chiesto quanti soldi prende per stare seduta qui”, spiega Maria De Filippi. “Ho solo chiesto se qualcuno qui fosse retribuito”, ha detto Sergio. “Hai sentito chiesto e le hai fatto la domanda?“, chiede ancora la conduttrice ricevendo una risposta affermativa. “Tu mi hai fatto una domanda precisa. Mi hai detto ‘Quanto ti pagano?’. Io ho detto no e tu non sei stato felice della mia risposta. Poi mi hai detto ‘non dirmi che Armando non prende niente'”, svela la dama del trono over.

Armando Incarnato, coinvolto nella discussione, difende la redazione di Uomini e Donne. “Ti posso dire quanto ho speso da cinque anni a questa parte per corteggiare le donne che voglio conquistare”, ribatte il cavaliere napoletano.

Daniela e Sergio chiudono a Uomini e Donne

Daniela, delusa dall’atteggiamento di Sergio, decide di chiudere definitivamente la conoscenza dopo cinque giorni. “Se pensi che io sia una dipendente di Uomini e Donne e che sia tutto falso, cosa sei venuto a fare qui?”, chiede la dama del trono over. “Poi mi hai detto che avendo avuto tante conoscenze non potrei darti il giusto valore. Cosa volevi dire? Io riesco a dare la giusta importanza alla persona che sto conoscendo anche se sono uscita con altre persone. Mi hai giudicata male e poi ci sono state altre frecciatine che mi hanno fatta stare male. Io voglio troncare”, conclude Daniela.

“Sergio il tuo percorso finisce qui perchè non puoi venire qui con la veste d’investigatore”, commenta Tina Cipollari. “Se vieni qui con quest’intenzione significa che non sei venuto per cercare l’amore”, aggiunge Gianni Sperti.

