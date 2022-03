Gemma Galgani, Uomini e Donne/ Tina Cipollari: “Ti sta scendendo il seno?”

Nuovo siparietto tra Tina Cipollari e Gemma Galgani. La puntata di Uomini e Donne è stata aperta da Tina Cipollari che, notando Gemma già seduta tra le dame del parterre, commenta la nuova immagine della Galgani. “Sbaglio o ti sta scendendo il seno? Dobbiamo chiamare di nuovo il professore”, ha detto la bionda opinionista riferendosi al seno rifatto. “Ma cos’hai cambiato?”, chiede ancora Tina. “Niente. Ho solo tagliato la frangia”, risponde Gemma. Tina, poi, prova ad indagare nuovamente nella vita privata della dama di Torino.

“Non ci sono conoscenze all’orizzonte per Gemma?“, indaga Tina. “No, niente“, risponde Maria De Filippi. La bionda opinionista, però, non si arrende e prova a trovare nuovi pretendenti. “Nessuno di questi signori è interessato a Gemma? Biagio vuoi proporti più”, scherza Tina. “Io e Biagio abbiamo già avuto una frequentazione”, ribatte la Galgani.

Guardando i vari cavalieri del parterre del trono over di Uomini e Donne, Gemma Galgani ammette di essere interessata al signor Luigi, suo coetaneo. Luigi, tuttavia, ha già lasciato il numero di telefoto a Sara con cui ha trascorso qualche ora a Firenze. Per la dama di Torino, dunque, non c’è ancora un pretendente ufficiale.

Nonostante Gemma abbia più volte espresso interesse per alcuni, nuovi protagonisti del trono over, finora, non ha avuto molta fortuna. La Galgani, però, non demorde e aspetta il suo principe azzurro rispondendo alle battute ironiche di Tina con cui, ormai, in ogni puntata, dà sempre vita a simpatici siparietti.

