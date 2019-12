Daniela Ferolla/ Da Miss Italia a Linea Verde con un sogno “Diventare mamma”

Daniela Ferolla sarà ospite stamane presso gli studi di Storie Italiane. Vincitrice del concorso Miss Italia nel lontano 2001, la 35enne campana si racconterà ai microfoni di Eleonora Daniele, ripercorrendo la sua giovane ma prestigiosa carriera. Dal 2014 la Ferolla è infatti la conduttrice di “Linea Verde”, noto programma di casa Rai che racconta l’agricoltura e le eccellenze italiane, mentre nel 2015 ha condotto “Una voce per Padre Pio”, sempre in Rai, e l’anno scorso l’edizione 2018 del Festival di Castrocaro. La scorsa estate, infine, il ruolo di giurata presso il concorso Miss Italia 2019, tornato dopo anni su Rai Uno. La Ferolla ha rilasciato recentemente un’intervista a TvMia, in cui ha parlato degli insegnamenti di vita di Linea Verde: “Fare questa trasmissione è un’esperienza meravigliosa e insegna moltissimo a fare piccole cose nella vita di tutti i giorni per migliorare il pianeta in cui viviamo: è così che ultimamente ho detto addio alle bottigliette di plastica”.

DANIELA FEROLLA E IL DESIDERIO DI MATERNITA’: “CI PENSO MOLTO”

La stessa aveva poi accennato ai progetti futuri, spiegando di voler condurre un giorno un programma da uno studio: “Mi piacerebbe molto poter condurre un programma tutto mio in onda da uno studio televisivo – le sue parole sempre a TvMia -. senza più andare in giro per l’Italia come faccio ormai da tanti anni con Linea Verde. In ogni caso sarò sempre grata a Linea Verde, trasmissione grazie alla quale ho imparato, giorno dopo giorno, a prendermi cura dell’ambiente che mi circonda”. Dal 2004 Daniela è fidanzata con il manager Vincenzo Novari, e chissà che a breve non possa arrivare un altro membro in famiglia: “Ultimamente ci penso molto di più rispetto al passato e devo dire che mi piacerebbe tanto avere un figlio, stringerlo tra le mie braccia…”. Di questo e di molto altro, si parlerà in studio a Storie Italiane stamane.

