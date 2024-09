Anna Mautone, chi era la mamma di Daniela Ferolla: stroncata da un cancro nel 2015

Daniela Ferolla, conduttrice televisiva al timone di Unomattina su Rai 1 al fianco di Massimiliano Ossini, ha vissuto nel 2015 un grave lutto che ha stravolto la sua vita: la morte della mamma Anna Mautone. La donna è stata stroncata da un cancro dopo aver combattuto per tantissimi anni contro la malattia che, alla fine, non le ha dato scampo; per la conduttrice è stato un dolore profondo che sporadicamente ha tentato di raccontare in forma pubblica, attraverso interviste.

Ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno nel dicembre 2020, la Ferolla ha ricordato quel momento come uno dei più brutti: “Ho dovuto fare i conti con tante cose nella mia vita e la più grande è stata senza dubbio la perdita di mia mamma. Non è stato facile seguire la malattia di mia mamma, è stato complicatissimo, lei si è ammalata quando avevo 20 anni, ed è stata davvero dura, ma in quei momenti mi è venuta una una forza che non pensavo di avere, però è stato molto complicato poi digerire e metabolizzare ciò che è stato. Ha avuto una lunghissima malattia e scoprire insieme a lei tutta una serie di difficoltà non lo auguro a nessuno”.

Daniela Ferolla, il ricordo della mamma: “Mi è stata sempre vicino“

Daniela Ferolla ha avuto un rapporto speciale con mamma Anna Mautone, di cui ha spesso ricordato la vicinanza e il supporto ricevuto lungo tutta la sua vita. “La perdita di una madre è un dolore fortissimo che non si può descrivere – ha raccontato a Storie Italiane nel 2019 – Mia mamma è morta nel 2015 dopo una lunga malattia. È stata una donna molto presente, quando ho vinto Miss Italia ha lasciato il lavoro per seguirmi fino a quando sono diventata maggiorenne. Mi ha seguito, mi ha dato molto conforto e mi è stata sempre vicino. È stata sempre con me ed è stato bello avere la mamma vicina”.