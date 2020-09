Daniela Ferolla/ “Dobbiamo trattare meglio l’Italia, a volte ci rimango male”

Daniela Ferolla inizia oggi la sua nuova avventura con Linea Verde Life su Rai Uno. Al fianco di Marcello Masi porterà gli italiani nei posti più bel del Belpaese, alla scoperta dei magnifici anfratti, a volte sconosciuti, che lo stivale offre. In vista di questa nuova avventura su e giù per l’Italia, l’ex Miss è stata ospite della puntata di stamane di Uno Mattina in Famiglia, classico appuntamento del weekend di casa Rai, condotto da Tiberio Timperi in compagnia di Monica Satta. La Ferolla ha parlato delle bellezze nostrane, sottolineando come sia il caso a volte, di trattare meglio la nostra nazione: “Delle volte mi meraviglio da una parte e ci rimango male dall’altra quando vedo questi posti perché forse dovremmo trattarla meglio quest’Italia, forse siamo troppo abituati alla bellezza e delle volte non ci rendiamo conto che siamo nel Paese più bello del mondo”. La prima puntata di Linea Verde Life ci porterà anche a Napoli, e a riguardo la conduttrice ha spiegato: “Facciamo vedere anche delle cose non scontate di Napoli che è un vulcano di città, però non è stato facile perché ogni angolo nascosto ci racconta una gente meravigliosa”

DANIELA FEROLLA: DAL 2001 AD OGGI UN VOLTO DI CASA RAI

“Io ho iniziato il mio percorso a Linea Verde Life – ha proseguito – con il mio nuovo viaggio dove sostanzialmente mi dedico al benessere della persona, a 360° quindi benessere inteso come psico-fisico, curare l’alimentazione, curare quello che si mangia”, con tanto di approvazione dei due conduttori di Uno Mattina in Famiglia. La Ferolla è ormai da 19 anni a questa parte un volto di casa Rai, precisamente dall’edizione 2001 di Miss Italia, quando venne incoronata da Sophia Loren in persona. Nel 2013 è stata inviata di Uno Mattina Estate, poi ha preso parte alla Vita in Diretta edizione 2013-2014 e dal 2014 la conduzione di Linea Verde. Nel 2015 ha presentato l’evento Una voce per Padre Pio, mentre nel 2018 l’edizione di Castrocaro. Infine, è stata giurata di Miss Italia nel 2019.



