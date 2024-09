Daniela Ferolla e l’emozione del matrimonio con Vincenzo Novari

Bellissima e al settimo cielo per il momento magico che sta vivendo nella vita privata e professionale, Daniela Ferolla, ospite della puntata de La volta buona del 16 settembre 2024, racconta le emozioni del suo matrimonio con Vincenzo Novari. “Papà Fernando era talmente emozionato da non aver detto neanche una parola”, racconta la conduttrice che, dopo 19 anni di fidanzamento, ha coronato il suo sogno d’amore. “Ad un certo punto senti il bisogno di fortificare di più il rapporto. La proposta è arrivata a Natale e Vincenzo, pur non avendo proferito parola, me l’ha fatto capire con l’anello. E’ stata una bellissima emozione e un momento molto romantico”, dice ancora la Ferolla.

Chef Ruben: "Cucino sul balcone di casa dalla pandemia"/ "Sono ansioso e sensibile, piango spesso"

“Le mie due sorelle maggiori sono sposate e mancavamo io e la più piccola, Miriam” da cui, poi, arriva un videomessaggio. Legatissima alle tre sorelle, la Ferolla svela di averle volute accanto in uno dei giorni più belli della sua vita. “Dopo tanto tempo, siamo state insieme, abbiamo trascorso tanto tempo insieme”, ha detto ancora.

Gianluca Semprini: "Quattro figli ma non ho una famiglia allargata"/ "Mia sorella morì da bambina"

Daniela Ferolla e il matrimonio senza la mamma

Daniela Ferolla, durante la fase dei preparativi e nel giorno del fatidico sì, non ha potuto avere accanto la mamma, scomparsa qualche tempo fa. L’ex Miss Italia ha così dovuto affrontare la scelta dell’abito nuziale senza di lei, ma accanto ha avuto due delle persone più importanti della sua vita.

“Mamma non c’è più e la prova abito l’ho fatta con le mie due sorelle perché la terza non poteva venire. Abbiamo girato tantissimi atelier e, dopo aver provato tantissimi abiti, ho capito di aver trovato quello giusto quando ho visto le mie due sorelle con la lacrimuccia”, ricorda.

Anna Mautone, chi era la mamma di Daniela Ferolla/ "Non è stato facile seguire la sua malattia"