Vincenzo Novari è il marito di Daniela Ferolla, tornata al timone di Unomattina su Rai 1 al fianco di Massimiliano Ossini con la nuova stagione. La conduttrice, che in passato è stata anche incoronata Miss Italia nel 2001, da ormai 20 anni condivide una romantica quanto riservata storia d’amore con il neo-marito che ha sposato lo scorso giugno, in una cerimonia da favola tenuta a Roma presso il Castello di Tor Crescenza, vicino a Ponte Milvio.

La coppia si è circondata dell’affetto di numerosi familiari e amici ma anche di tante colleghe Vip della conduttrice Rai, come Mara Venier, Angela Melillo, Monica Setta e Simona Ventura. La sposa ha anche optato per un cambio abito, puntando prima su un classico total white e poi su un vestito lungo tempestato interamente di paillettes.

Ma chi è Vincenzo Novari, marito di Daniela Ferolla e al suo fianco da ben 20 anni? Se di lei si conosce ampiamente il curriculum televisivo, di lui sappiamo che è un affermato manager ed imprenditore; dopo essersi laureato in Economia, ha avviato la sua carriera in questo campo. Tuttavia si tiene ben lontano dal mondo dei riflettori e dello spettacolo, a differenza invece della notorietà della moglie diventata negli anni un’affermata conduttrice.

Daniela Ferolla e Vincenzo Novari si sono conosciuti nel 2004; dopo 20 anni d’amore, durante i quali non si sono mai lasciati e sono sempre rimasti insieme, è arrivato il desiderio di coronare questo rapporto con la celebrazione del matrimonio nel giugno 2024. La loro differenza d’età (25 anni, lui ne ha 65 e lei 40) non ha mai rappresentato un problema per la coppia che è più innamorata che mai; i due inoltre non hanno figli, ma il manager è già padre di Giulio nato dal precedente matrimonio.

