Daniela Goggi, chi è la sorella di Loretta Goggi/ Marito figli e carriera: ha 68 anni

Chi è Daniela Goggi? La sorella minore di Loretta Goggi, meno famosa di quest’ultima ma con una carriera da attrice e cantante alle spalle. In molti si stanno chiedendo quale sia la sua storia, dato che la sua presenza nel mondo della televisione negli ultimi anni si è notevolmente ridotta.

Nata a Roma nel 1953, è la terza di tre figlie. All’anagrafe è registrata come Daniela Goggi, ma per diverso tempo è stata famosa sotto lo pseudonimo di Daniela Modignani. Quando inizia a studiare canto e recitazione Loretta Goggi lavora già in televisione. La strada è spianata: grazie alle sue capacità negli anni Settanta diventa anche lei una showgirl di successo. Da cantante viene accolta nella casa discografica di Edoardo Vianello e, sotto l’ala di talenti come Renzo Arbore e Franco Califano, pubblica i primi singoli. La sua voce le regala quattro dischi d’oro e diversi premi internazionali. Poi i ruoli d’attrice sulla Rai e non solo. È stata anche testimonial del brand di chewingum Big Babol. Le due sorelle collaborano in diverse occasioni. Nel 2019 hanno recitato in un cortometraggio sul tema della malattia dell’Alzheimer.

Daniela Goggi, chi è la sorella di Loretta Goggi: la vita privata

In merito alla vita privata di Daniela Goggi, la sorella minore di Loretta Goggi, non si sa molto. La donna, che oggi ha 68 anni, è sposata dal 1987 con il conte Pierfrancesco Vannutelli. Un anno dopo le nozze, dalla loro unione, è nata Maria Costanza, che è apparsa occasionalmente insieme alla madre in alcune trasmissioni televisive.

Dietro all’allontanamento di Daniela Goggi dal mondo dello spettacolo, in base a quanto raccontato dalla showgirl stessa, ci sarebbe proprio la famiglia. Dopo la nascita della figlia Maria Costanza, la cantante e attrice, infatti, ha voluto riservare tutto il proprio tempo ai suoi cari. Il lavoro, dunque, è stato messo in secondo piano.

