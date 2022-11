Daniela Goggi, chi è la sorella di Loretta/ Il successo in tv e nella musica

Chi è Daniela Goggi, la sorella di Loretta Goggi

Daniela Goggi è la sorella di Loretta Goggi. Dal debutto sul piccolo schermo grazie ad Antonello Falqui al successo dello show dal vivo Go & Go. La sorella minore di Loretta Goggi è conosciuta come cantante ed attrice di successo, anche se negli ultimi anni la sua fama è molto diminuita. Classe 1953, Daniela è la terza di tre figlie e per diversi anni è diventata famosa con il nome di Daniela Modignani. Proprio come la sorella Loretta ha una spiccata predilezione per il mondo dello spettacolo che la spinge a studiare canto e recitazione. La sorella Loretta è già famosa in tv e grazie a lei riesce a debuttare nel mondo dello spettacolo. Tutto inizia come cantante, visto che entra nella casa discografica di Edoardo Vianello e, sotto l’ala di talenti come Renzo Arbore e Franco Califano pubblicando i primi brani.

Daniela, sorella Loretta Goggi/ Il successo come cantante e showgirl negli anni '70

Conquista diversi dischi d’oro e premi internazionali e non solo, visto che Daniela si fa apprezzare anche come attrice in Rai e non solo. Ha lavorato anche come testimonial del brand di chewingum Big Babol.

Daniela Goggi e Loretta Goggi: il successo con Domani

Non solo cantante ed attrice, Daniela Goggi si fa conoscere ed apprezzare anche con la sorella Loretta Goggi creando il duo delle Sorelle Goggi. Insieme sono sul piccolo schermo grazie ad Antonello Falqui, che nel 1978 le vuole insieme per Il ribaltone, uno spettacolo condotto da Pippo Franco. Un anno prima le due sorelle si erano fatte conoscere dal grande pubblico grazie al loro show dal vivo Go & Go, in cui cantavano Domani, hit di successo finita ai vertici delle classifiche italiane). Dopo qualche anno di successo Daniela decise di lasciare il mondo dello spettacolo per dedicarsi alla famiglia.

Daniela Goggi, chi è la sorella di Loretta Goggi/ Marito figli e carriera: ha 68 anni

Tra le due sorelle c’è un bellissimo rapporto e Daniela è stata fondamentale in un momento davvero difficile della vita di Loretta: la morte del marito Gianni Brezza. “Non uscivo più di casa” ha raccontato Loretta in un’intervista che, complice lo zampino della sorella Daniela, è partita per l’Argentina ritornando così a vivere.

