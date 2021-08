Daniela Maiorana, fidanzata Marco D’Amore/ “Non è gelosa delle fan”

Chi è Daniela Maiorana?

Quella tra Daniela Maiorana e Marco D’Amore è una storia d’amore a distanza che va avanti ormai da circa 10 anni. Lei e il Ciro di Gomorra si sono conosciuti tra i banchi di scuola, ma è stato soltanto rincontrandosi qualche tempo dopo che si sono piaciuti e hanno capito di essere fatti l’uno per l’altra. Questo nonostante il lavoro di lui che spesso li tiene separati; per tutto il tempo in cui Marco è sul set, infatti, Daniela abita a Caserta, dove lavora come manager delle risorse umane.

Daniela Maiorana, fidanzata Marco D'Amore/ Lui: "è stata importante per orientarmi"

Per ora è presto per pensare al matrimonio e ai figli; loro, almeno, non ne parlano come di un progetto da realizzare nel breve periodo. Certo è che i due sono molto innamorati ed è probabile che l’annuncio delle nozze arrivi tra non molto.

Marco D’Amore: “Daniela Maiorana è il mio termometro”

Tante donne hanno plasmato la vita di Marco D’Amore: in primis Daniela, certo, ma nel passato di Marco hanno avuto un ruolo importante anche alcune componenti della sua famiglia. “Sono stato cresciuto da mia nonna, ho una sorella più grande di otto anni che è il mio punto di riferimento e ho una madre che amo. Ormai, se sto troppo tempo con gli uomini, m’inaridisco”. La sua è una sensibilità quasi ‘femminile’, orientata all’ascolto amorevole e a una grande attenzione per l’altro sul piano emotivo. Alla luce di ciò, vien da sé che preferirebbe avere delle figlie femmine, piuttosto che dei figli maschi: “Non mi ci fate pensare, non vedo l’ora di diventare padre. Vorrei cinque o sei figlie, non una sola”.

Gomorra 5, la quinta stagione sarà l'ultima/ Genny e Ciro "insieme in questa fine"

Quanto nello specifico a Daniela, l’attore ha parlato della loro relazione in un’intervista del 2015 a Grazia: “È una persona equilibrata, è il mio termometro. Con lei condivido tanto. Sa in che modo amministro la mia vita professionale, mi capisce pur facendo un altro lavoro, sa starmi accanto e lo fa alla grande da ormai cinque anni”. Oggi gli anni sono 11, ma i due non hanno ancora trovato il modo per stare insieme stabilmente: “Il nostro è un rapporto fatto di piccoli appuntamenti, anche fugaci. Appena possiamo, ci vediamo ovunque e condividiamo ogni emozione. Delle fan non è gelosa, ma dei nostri momenti sì: quando chiudiamo la porta, o facciamo un viaggio, non esiste altro che ‘noi'”.

Marco d'Amore "Premiato insieme a Toni Servillo"/ "Adesso torno in regia"

© RIPRODUZIONE RISERVATA