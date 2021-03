Daniela Martani attacca i Burinos:”Non sono un pacco!”/ “Per loro ero solo la Vegana”

Daniela Martani ha qualche sassolino dalla scarpa da togliersi e nella nuova puntata dell’Isola dei Famosi 2021 in onda oggi potrebbe succedere di tutto. Quando arriverà il momento di tornare in Palapa per la diretta, l’ex gieffina potrà finalmente ritrovare i suoi compagni, i Burinos, e dire loro quello che pensa e non saranno parole dolci alla luce di quello che ha detto in questi giorni ritrovandosi con i Rafinados e, in particolare, con Angela Melillo. La Martani non ha apprezzato il loro comportamento e il loro modo di fare quando lunedì scorso c’è stata la possibilità di ‘scambiare’ una pedina con l’altra squadra dopo la vittoria. E’ stato a quel punto che hanno ‘mollato’ lei per prendere Brando Giorgi e se questo, ai fini del gioco, poteva essere accettabile, è stato il modo di fare e di parlare che non lo è stato.

Daniela Martani arrabbiata con i Burinos che l’hanno scaricata all’Isola dei Famosi 2021

Daniela Martani se ne lamenta con la ballerina romana all’Isola dei Famosi 2021 riferendo poi lo stesso anche in confessionale: ‘Non mi hanno dato la possibilità di dimostrare chi sono, hanno fatto gruppo e se non si seguono le loro idee, il loro modo di pensare, non si va avanti, per loro ero solo la vegana, non mi hanno dato spazio di fare e mostrare altro, sono una sorta di clan’. A quanto pare non è lo stesso con i Rafinados che le stanno dando delle responsabilità e la stanno aiutando a venire fuori, ma cosa succederà quando la naufraga si ritroverà davanti i suoi ex compagni questa sera? Già nei giorni scorsi una pergamena arrivata ai concorrenti ha permesso loro di avvicinarsi al confine e parlarsi attraverso la palizzata, ci sarà già modo di chiarire o litigare prima della diretta di questa sera? Appena arrivata tra i Rafinados, Daniela Martani, proprio come Roberto Ciufoli, è stata accolta da Elisa Isoardi che ha spiegato loro quali sono le regole ovvero che dorme vicino al fuoco chi deve contrallarlo, turni che si fanno in base al sonno, molto tranquilli, e poi ha indicato loro il posto dove dormire. La ‘vegana’ si è detta contenta dell’accoglienza ricevuta anche se sa bene che le dimaniche devono ancora crearsi. Come sarà andata in questi giorni?

