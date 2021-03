Daniela Martani/ Scoppia la polemica sui vaccini e lei piange per il granchietto! (Isola dei Famosi)

Daniela Martani dal pescegate ai vaccini dell’Isola dei Famosi 2021

Daniela Martani e il pescegate (e non solo). L’arrivo dell’ex gieffina all’Isola dei Famosi 2021 ha fatto sorridere e polemizzare un po’ tutti. Chi la conosce sa bene quanto il suo carattere sia fumantino e quanto si impegni nelle sue campagne a protezione degli animali e così in molti si chiedono: come sarà la sua vita sull’Isola? Le cose sono già un po’ cambiate e in questi giorni è già finita alla gogna per via di tutto quello che ha detto in questi mesi e che, a quanto pare, ha messo da parte per partire per l’Isola dei famosi. Sicuramente per partecipare al programma ha fatto il tampone, o diversi, e per poter partire anche una serie di vaccini, almeno cinque sembra. Le cose però potrebbero non stare così visto che proprio la Martani, prima della partenza, si è definita coerente e che i suoi non sono stati vaccini ma ‘una profilassi’. Non si capisce bene quindi come abbia fatto a partire visto che alcuni vaccini sembra siano obbligatori e così sui social e sul suo profilo sono in molti a prenderli di mira per questo suo piegarsi al sistema per soldi o per prendere parte al programma.

Il lancio dell’elicottero per Daniela Martani è stato indolore visto che, come ha ricordato la stessa Ilary Blasi, lei è stata hostess in passato e quindi di certo non ha paura degli aerei, e poi ecco arrivare le battutine di Iva Zanicchi che per tutta la serata ha continuato a chiamarla ‘la vegana’ fino alla battuta del pesce. Tutti sono convinti che alla fine la Martani, per fame, cederà anche alla pesca e così l’opinionista ha voluto indagare, insieme ad Ilary, da quanto tempo non mangia pesce (quello che si mette in bocca). Anche lei ha giocato un po’ sulla questione ridendo e scherzando ammettendo di non mangiare pesce da dieci anni e rassicurando tutti che non inizierà a farlo ora. Proprio in questi giorni ha pianto addirittura per un granchietto che Gilles Rocca ha pescato da usare come esca al mare.

