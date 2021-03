Daniela Martani/ Da novax alle numerosi profilassi per partire all’Isola dei Famosi, è polemica!

Daniela Martani dimentica le polemiche sui vaccini all’Isola dei Famosi 2021?

Daniela Martani è ancora buona e calma all’Isola dei Famosi 2021. L’ex gieffina è sbarcata in Honduras andato contro tutto e tutti in queste settimane. In un primo momento si è limitata a rispondere alle polemiche relative alle sue parole su Covid e vaccini dicendosi diplomatica e, assolutamente, non negazionista, ma dopo si è messa a fare sul serio anche con coloro che la seguono e che abbracciano le sue battaglie. Questi ultimi si sono infastiditi proprio per il fatto che Daniela Martani in questo periodo si è dovuta sottoporre a tamponi e una seria profilassi per riuscire a partire per l’Isola dei Famosi 2021 e alcuni hanno addirittura parlato di ben cinque vaccini da fare per poter prendere parte al programma. A quel punto ha preso il via un’altra polemica proprio perché in molti sono rimasti sconvolti dal suo chinarsi alle regole solo per soldi e per poter partire per l’Honduras.

Daniela Martani a caccia dell’Immunità all’Isola dei Famosi 2021

Anche in quel momento lei stessa ha negato di essersi sottoposta a vaccini ma solo ad una profilassi di cui, però, non abbiamo avuto ancora i dettagli. L’argomento è quindi rimandato al momento in cui Daniela Martani tornerà a casa e nei vari programmi televisivi potrà rispondere alle critiche di questi giorni mentre sull’Isola si prepara ad affrontare una nuova puntata in cui si giocherà l’immunità. La prova sarà dedicata alle donne del programma che dovranno mettersi a lavoro per portare a casa l’immunità e scansare la nomination, ma siamo sicuri che lei ci riuscirà? Al momento l’ex hostess sembra aver conquistato i suoi compagni di avventura ridendo, scherzando con loro e raccontandosi un po’ tirando fuori anche i suoi passati amori e la prima volta che ha detto Ti amo. Tra i Burinos sembra che non ci siano tensioni, ma siamo sicuri che questo la terrà lontana da eliminazioni e possibili nomination?

