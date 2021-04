Daniela Martani e Giovanni Ciacci “Grandissimo maleducato”/ Lite in studio all’Isola!

Scoppia la lite in diretta all’Isola dei Famosi 2021 nel corso della nuova puntata ma non in palapa, tra i naufraghi, ma in studio tra alcuni ospiti. Ilary Blasi ha tra i suoi opinionisti anche Giovanni Ciacci che si schiera a favore del gruppo dei Primitivi, all’interno del quale ci sono molto suoi amici, da Gilles Rocca a Angela Melillo. Quando però si apre il discorso sul gruppo e le strategie della nomination e si accusano i Primitivi di ‘far fuori’ coloro che non fanno parte della loro cerchia, Daniela Martani chiede in studio la parola. “Io ho subito quello che stanno subendo loro”, esordisce l’ex naufraga che viene però interrotta da Ciacci, “Ma che hai subito tu, dai! Non iniziare a parlare di bullismo per favore!”

Lite tra Daniela Martani e Giovanni Ciacci all’Isola dei Famosi 2021

Le parole di Giovanni Ciacci scatenano l’ira di Daniela Martani, che sbotta: “Avresti fatto tranquillamente parte dei Primitivi per il modo in cui ti stai rivolgendo a me. Loro sono dei grandissimi falsi perché fanno tanto gli amici avanti e poi ti pugnalano alle spalle!” “Ma per favore! – replica allora Ciacci – Devono vincere, è giusto che si facciano strategie!” A questo punto la Martani lo accusa: “Sei un grandissimo maleducato, smettila di parlare sopra!” Solo l’intervento della Blasi stempera poi l’ex naufraga.

