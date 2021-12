Daniela Martani “Super Green Pass? Me ne vado dall’Italia”/ Sui social scoppia ironia

Daniela Martani minaccia di lasciare l’Italia a causa del Super Green Pass. L’ex concorrente del Grande Fratello 9 ha protestato sui social contro il governo a causa delle troppe restrizioni, ma non ha ricevuto solidarietà. È scoppiata infatti l’ironia, con gli utenti che in coro le hanno detto di partire serenamente. Tutto è cominciato con un tweet, che si può vedere sul suo account solo previa autorizzazione della stessa Martani, visto che è bloccato. «A questo punto me ne vado dall’Italia, non accetterò ulteriori limitazioni alla mia libertà», ha scritto l’ex gieffina, nota per le sue posizioni non solo no green pass, ma anche no vax.

Dopo l’approvazione delle restrizioni per le feste di Capodanno, aveva criticato aspramente il premier Mario Draghi: «Avevo tre feste in cui avrei dovuto cantare, ma grazie a nonno Draghi perderò i cachet che mi permettono di vivere perché sono state annullate tutte. Per lo Stato italiano non si può morire di Covid, ma di fame sì». Se quel tweet aveva scatenato qualche polemica, l’ultimo invece ha avuto più eco.

DANIELA MARTANI TRAVOLTA DA UN’ONDATA DI IRONIA

L’ultima uscita di Daniela Martani, infatti, ha sortito sui social un effetto contrario rispetto a quanto verosimilmente auspicato. Anziché empatizzare con lei e mandarle messaggi di sostegno, gli utenti sui social hanno accolto con gioia la notizia, invitandola a partire il prima possibile e a non fare più ritorno in Italia. «Ma la Martani quando parte?», «Ma davvero ci facciamo scappare i cervelli migliori dall’Italia? Basta fuga di cervelli. Teniamo Giorgio Parisi e ci lasciamo scappare lei?» e «Comunque qualcuno dica alla #martani che per espatriare le serve il #greenpass» sono solo alcuni dei tweet ironici.

Ma discusso è anche il tweet più recente di Daniela Martani: «Mio fratello sua moglie, la sorella di mia cognata e il marito tutti e quattro positivi al covid, triplo vaccinati. Indovinate chi è negativo? Io e mia sorella eppure non siamo vaccinate e ci abbiamo passato il natale insieme. Pandemia dei novax scrivete solo menzogne buffoni».

