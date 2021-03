“Daniela Martani vaccinata per l’Isola dei Famosi”/ Parte l’attacco ma lei spiega..

Daniela Martani ha già diviso tutti prima della sua partenza dell‘Isola dei famosi 2021. In molti si sono scagliati contro la decisione di farla partire per l’Honduras per via delle sue posizioni da negazionista, che lei stessa ha poi rimandato al mittente dicendosi possibilità sul Coronavirus, e di No-Vax ma poi tutto è cambiato e le cose sono addirittura peggiorate. A quanto pare, proprio l’ex gieffina da sempre paladina di chi si scaglia contro i vaccini, ha dovuto seguire una profilassi molto dura prima di partire per la sua avventura, vaccini compresi. Molti hanno sottolineato che questo ha vanificato ogni sua battaglia rendendola una “no vax a convenienza”. Di questo si parla oggi a Mattino5 e il primo a commentare la questione è proprio Francesco Mogol che rilancia: “Molti si interrogano sulle vaccinazioni che ha fatto per andare all’Isola dei famosi, lei fa le battaglie ideologiche a convenienza, per andare all’Isola ha accettato di fare i vaccini e questo dimostra che va un po’ a conseguenza”.

Emanuela Tittocchia poi rilancia: “Non è apparsa coerente, io la conosco bene, quando arriva lei e sto mangiando prosciutto ho paura. Io la ammiro per le sue battaglie, è davvero pesante” e poi Federica Panicucci continua a chiedersi come è possibile adesso che abbia fatto vaccini per partecipare al programma: “E’ un personaggio divisivo”. Chiude poi Vittorio Gucci spiegando che secondo lui, al limite della fama, Daniela Martani potrebbe addirittura arrivare a mangiare pesce. Proprio prima di partire proprio la Martani ha risposto alle polemiche: “Nessuna vaccinazione, bensì una profilassi”, questo basterà a zittire tutti?

