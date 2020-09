Daniela Martani Vs Fedez e Chiara Ferragni/ “Vogliono 100 mila euro di risarcimento!”

È furiosa Daniela Martani e lo comunica a gran voce attraverso le pagine del settimanale Nuovo. L’ira dell’ex gieffina è rivolta a Fedez e Chiara Gerragni, dai quali è stata querelata dopo alcune sue dichiarazioni forti nei loro riguardi. Nel 2018, la Martani disse infatti di loro “Io ve lo dico da anni che sono due idioti palloni gonfiati irrispettosi della vita delle persone e degli animali. Per far parlare di loro non sanno più cosa inventarsi. Fare una festa a casa era troppo normale altrimenti chi glieli mette i like”. Il riferimento è alla festa di compleanno fatta dalla coppia in un supermercato che tante polemiche ha poi scatenato. Per queste parole la Martani è stata querelata e oggi, come lei stessa annuncia, Fedez e la Ferregni avrebbero richiesto 100 mila euro di risarcimento danni.

Daniela Martani furiosa con i Ferragnez: “Hanno pretese intollerabili!”

“Non sono ricca come la Ferragni e Fedez. Nei miei confronti hanno pretese intollerabili!” è lo sfogo lanciato da Daniela Martani sul settimanale Nuovo, nel numero in edicola da oggi 24 settembre. “Per due volte il tribunale ha rigettato le loro richieste ma adesso portano avanti una causa civile per danni e chiedono 100 mila euro di risarcimento” ha poi aggiunto. C’è però da ricordare che, oltre all’attacco prima citato, nel corso degli anni la Martani ha punto anche in altre occasioni la nota coppia. Durante il lockdown, ha infatti espresso dubbi sulla racconta della coppia (di 4 milioni di euro) per costruire un nuovo reparto di terapia intensiva. Queste le sue parole: “Non credo alla bontà dell’iniziativa promossa da Chiara Ferragni e Fedez. Chiara Ferragni e consorte promuovono da anni, fregandosene altamente della sofferenza che provano, la crudeltà sugli #animali indossando le loro #pellicce. Sappiamo tutti come vengono scuoiati vivi”.





