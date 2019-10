Daniela Martani Vs Ferragnez/ “Idiota? Lo sono!” ma la Panicucci la bacchetta

Daniela Martani ospite a Mattino5 parla del suo attacco ai Ferragnez sui social. La discussione nei giorni scorsi è tornata di moda per via della richiesta di archiviazione da parte di un PM. Inutile dire che la notizia ha fatto felice l’ex gieffina convinta che idiota non sia un’offesa e ha reso meno contenti tutti gli altri a cominciare da Fedez che ha parlato di un pericoloso precedente che potrebbe cambiare per sempre quel limite sottile che spesso vige ancora sui social. Della stessa idea sono anche Federica Panicucci e le sue ospiti ovvero Valentina Vignali, Valentina Dallari e Antonella Mosetti, spesso vittime di insulti da parte degli haters. La stessa Daniela Martani è convinta che gli insulti siano altri e che “idiota” e “pallone gonfiato” siano solo delle critiche in risposta ad un comportamento sbagliato come quello di organizzare una festa di compleanno in un supermercato e poi lanciarsi addosso frutta e verdura.

DANIELA MARTANI BACCHETTATA DA FEDERICA PANICUCCI

Secondo Daniela Martani le offese degne di denuncia sono “Put*ana o tro*a” e non di certo idiota e schifosa, lei riceve molto spesso critiche di questo tipo ma non di certo le va a denunciare a meno che non siano gravi. Della stessa idea non è Valentina Vignali che ribadisce di aver denunciato anche per aver letto “schifosa o assomigli ad un uomo” sotto le sue foto tra i commenti: “I miei genitori hanno i social, perché devono leggere queste cose?”. A questo punto poi interviene Federica Panicucci: “Ma forse Daniela non conosci la differenza tra critica e insulto?”. Contro Daniela Martani si schiera anche Antonella Mosetti che sa bene quante critiche l’ex gieffina riceve sui social: “Perché tu da vittima diventi carnefice?”. La Martani ci tiene a precisare che lei non offende persone malate o altro come fanno gli haters, ma critica solo dei comportamento esagerati come quelli dei Ferragnez.

Ecco il video del momento:

In studio a #Mattino5 Daniela Martani contro i #Ferragnez

“Io glielo direi anche in faccia idiota” pic.twitter.com/PxWpVOaxeJ — Mattino5 (@mattino5) October 28, 2019





