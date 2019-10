Selvaggia Lucarelli vs Daniela Martani/ “I tuoi sono insulti orrendi e schifosi”

Selvaggia Lucarelli vs Daniela Martani, scontro a La vita in diretta: un botta e risposta ad alta tensione tra la giornalista e l’ex concorrente del Grande Fratello. Ospite del talk show di Rai 1 per parlare degli insulti sui social a Chiara Ferragni e Fedez, Daniela Martani è finita nel mirino della giudice di Ballando con le stelle per un recente attacco ricevuto su Twitter: «Ho assistito a questo siparietto, in cui ho visto la beatificazione di Daniela Martani. Io non entro nel merito della questione con Fedez e Chiara Ferragni, il problema non erano le osservazioni fatte a loro due ma caso mai i motivi di questa richiesta di archiviazione. La Martani dovrebbe sapere che le sue parole non hanno nulla a che fare col giudizio di critica, i suoi sono insulti orrendi e schifosi».

SELVAGGIA LUCARELLI VS DANIELA MARTANI A LA VITA IN DIRETTA

Selvaggia Lucarelli ha poi ricordato l’episodio a Daniela Martani: «Le ricordo che negli ultimi mesi si è rivolta a me con l’espressione “Selvaggia Lucarelli continua a occuparti di uccelli di altra natura”». Non è tardata ad arrivare la replica dell’attivista animalista, che si è scagliata contro la giornalista: «E’ un’offesa? Lei è l’ultima che deve parlare, ha decine e decine di denunce. Tu anche ti sei salvata grazie ai giudici, ma è stata condannata svariate volte». Condanne inesistenti secondo la Lucarelli, che ha smentito categoricamente: «E’ tutto falso». La Martani ha poi sottolineato: «Io non ce l’ho con le persone, ma con quello che rappresentano: una vita completamente vuota, superficiale con esposizione di cose ed oggetti per far credere alle persone che non sono nessuno senza».

